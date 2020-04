Libros digitales, podcasts, videos y recorridos virtuales son las herramientas que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) pone al alcance de la humanidad a través del portal interactivo NASA at Home. Este permite conocer importantes estudios, investigaciones y descubrimientos.

Entra a Go for Flight para explorar el centro de investigaciones de vuelo Armstrong, en California. Verás la sala de control, un hangar lleno de aviones de última tecnología y la oficina administrativa.

Entra a Nasa at Home y recorre el centro de investigaciones de vuelo Armstrong. (Foto: NASA at Home)

Asimismo, sorpréndete con el observatorio volador SOFIA. Se trata del avión Boeing 747SP que transporta un telescopio de más de 2 m de diámetro, ideal para estudiar las galaxias, los cometas, las atmósferas de los planetas, los agujeros negros y las estrellas.

Luego, ¡transpórtate a Marte! Solo debes descargar Google Expeditions. A esa experiencia se suma la visita a la Estación Espacial Internacional. La guía es la astronauta Suni Williams. Encontrarás, además, un video en 3D que te hará flotar por distintos laboratorios espaciales. Por último, admira las impresionantes panorámicas de las superficies de los planetas a través de Exoplanet Travel Bureau.

Hay más de 30 videos sobre distintas expediciones, como Artemis y Apolo. (Foto: NASA at Home)

¿Diversión para niños? NASA at Home ofrece más de 50 libros para colorear. Así, los pequeños aprenderán acerca de aeronáutica, el sistema solar, la Tierra, el Sol y más. Eso sí, casi todos los libros están en inglés. Solo hay uno en español: Exoplanetas. También hallarás tutoriales de manualidades. Los chicos podrán recrear el helicóptero llamado Marte o el vehículo espacial conocido como Rover. Encuentra más actividades y juegos para ellos en este enlace.

Por otro lado, te toparás con una colección de libros electrónicos de descarga gratuita. Te recomendamos “Beyond Earth, A Chronicle of Deep Space Exploration” (2018). Esta investigación fue posible gracias al envío de naves al espacio exterior en los últimos 60 años. Contiene historias sobre exploraciones en la Luna, los cometas y diferentes planetas. Otra publicación interesante: “The Saturn System Through the Eyes of Cassini”. Reúne fotografías increíbles de Saturno.

Encuentra videos en 3D y siéntete al interior de las naves espaciales. (Fotos: NASA at Home)

Finalmente, haz clic en la sección videos. En #BeAnAstronaut los astronautas de la misión lunar Artemis narran su experiencia. Tampoco puedes perderte la visita de Elmo, el personaje de Plaza Sésamo, a la NASA; ni el documental que explica qué tan grande es el universo.

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

El Mars 2020 Rover, el vehículo con el que la NASA espera descifrar Marte

El Mars 2020 Rover, el vehículo con el que la NASA espera descifrar Marte

TE PUEDE INTERESAR

------

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.