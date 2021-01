Conforme a los criterios de Saber más

“El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert, soy yo”. Esa fue la frase que, según recogen los libros de historia, Abraham Valdelomar eligió para definir cuán valioso era este café ubicado en pleno Centro Histórico de Lima para destacados intelectuales, periodistas y artistas de la época. Transcurrían los primeros años del siglo XX y este lugar era un verdadero centro cultural.

La gran mayoría de jóvenes peruanos puede olvidar que la tienda por departamento que visita en el Centro de Lima cada quincena y fin de mes sin excepción, antiguamente ha sido el lugar preferido de intelectuales de la talla de Abraham Valdelomar y César Vallejo para brindar con el mejor pisco de la ciudad o disfrutar de un imperdible show de teatro. Aquí se reunía la crema y nata limeña.

Según el gestor cultural César Rodríguez, la competencia de esos años, con la proliferación de nuevos bares en el Centro de Lima, hizo que este lugar cerrara sus puertas en 1930. Tras ello, el local nunca fue el mismo. Los salones tuvieron una transformación alucinante. Ni el escritor más insensato hubiera podido imaginar el final de este emblemático punto de cultura. Pasó a ser una pollería, zapatería, discoteca y finalmente una tienda por departamento. La madurez, es claro, no le sentó bien al Palais Concert. Actualmente, sigue recibiendo cientos de visitantes, pero esta vez en busca de la ropa de moda o las últimas zapatillas.

Al igual que Palais Concert, existen otros históricos lugares de Lima que inspiraron a nuestros más célebres escritores. Con motivo del aniversario 486 de Lima, hacemos un recuento de ellos.

El Palais Concert fue diseñado en 1913 por el ingeniero francés Gustave Eiffel.(Foto: Fernando Sangama / GEC)

El edificio que albergaba al Palais Concert ahora es una de las tiendas de la cadena Ripley.(Foto: Fernando Sangama / GEC)

El bar de Zavalita

Para saber cuánto cambió (y si se jodió) Lima desde que fue retratada por Mario Vargas Llosa en “Conversación en La Catedral”, solo basta ver el final del famoso bar que toma protagonismo en la novela. En las primeras cuadras de la avenida Alfonso Ugarte, por la plaza Unión, el lugar solo es un terreno abandonado.

El bar La Catedral funcionó hasta medianos de los años 70, y fue visitado más de una vez por Vargas Llosa. En una entrevista para este Diario, el dueño de ese momento, aseguró ignorar el valor histórico de la propiedad, pero que tuvo un costo de 88.750 dólares.

Mario Vargas llosa a inicios de los 70, posando en el histórico bar limeño, hoy desaparecido.

Desmonte, camiones que entraban y salían, una pared llena de grafitis y lo peligroso de la zona impidieron que este punto histórico haya formado parte de un tour literario en la ciudad. Hace unos años, uno de los dueños del lugar comentó no haber leído “Conversación en La Catedral”. “Sí sé que existe, pero no lo he leído. A mí me gusta leer, pero cosas que se relacionen con mi negocio, siempre se aprende algo nuevo. No he leído libros de Vargas Llosa, pero sí me interesaría leerlos”, dijo en ese momento.

En estado de abandono se encuentra lo que alguna vez fue el local del Bar La Catedral. (Foto: Google Maps)

Otros míticos lugares en Lima:

Bar Zela

Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeyro y Oswaldo Reynoso mencionan a este histórico bar en sus libros. Ubicado frente a la Plaza San Martín, este lugar fue considerado en los años 50 como una parada obligada para diferentes personajes del periodismo y la cultura peruana. Tras cerrar hace unas décadas, albergando todo tipo de negocios, el bar regresó al Centro de Lima con el mismo nombre, pero con un rostro renovado.

Julio Ramón Ribeyro y Oswaldo Reynoso mencionan al bar Zela en sus libros.(Foto: Fernando Sangama / GEC)

Tras permanecer cerrado por muchos años, el Bar Zela regresó al Centro de Lima.(Foto: Fernando Sangama / GEC)

Bar Palermo

Era una cafetería, restaurante y bar muy popular que se ubicaba en la segunda cuadra de La Colmena. El lugar fue adquirido por la familia japonesa Kuniyoshi en los años 50, y recibió a personajes de la talla de José María Arguedas, Raúl Porras Barrenechea y Augusto Salazar Bondy. Era común ver a muchos estudiantes de la época reunirse allí. Las 22 mesas y el ambiente del bar han sido reemplazados por un espacio aparentemente más tranquilo: una practitienda.

El Bar Palermo fue un lugar de encuentro de artistas y políticos de la época.(Foto: Fernando Sangama / GEC)

El bar ahora es una tienda Tambo+.(Foto: Fernando Sangama / GEC)

