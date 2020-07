La primera semana de julio oficializó lo que ya venía ocurriendo desde hace varios días: las extensas y extenuantes jornadas de encierro habían terminado. Y así como volvieron los niveles de contaminación del aire y las pistas congestionadas que nadie extrañaba, también lo hicieron las ilusiones, la valentía y la creatividad renovada, esa característica tan nuestra que más que un don es una posición frente a la vida.

Con esa misma actitud nace este espacio, para darle la contra a lo que nos perturba y para seguir soñando en una verdadera nueva convivencia, porque la normalidad así sea ‘nueva’ siempre será más de lo mismo, es decir, el peligroso mal de ayer. Que estas historias sirvan pues para recordar lo bueno, celebrar la vida y renovar los ánimos. Buen domingo.

Andar cantando

Para aquellos que sí logran identificar la relación entre el lapicero y el casete en ese divertido meme que da vueltas por las redes sociales, seguro recordarán también lo alucinante que era salir a pasear escuchando música en walkman, uno de esos objetos ansiados por cualquier mortal nacido en los ochentas. Esa maravilla cumplió 41 años el 1 de julio pasado y Miguel Villegas no quiso dejar pasar la oportunidad para hacerle un justo homenaje.

→ El primer walkman de la historia cumple 41 años: ¿se puede conseguir uno desde el Perú?

Reina de las redes

Desde su debut como cíndela de “Nubeluz” en 1996, Maria Pia Copello no ha parado un solo instante. Hoy que la tele ya no lo es todo, al menos no para las nuevas generaciones, la excompañera del dragón Timoteo ha encontrado en las redes sociales el lugar perfecto para seguir conectando con sus seguidores. Más de tres millones en Instagram y 1 millón en Tik Tok la proclaman como su reina. Celeste Pérez conversó con ella y habló sobre su familia, sus motivaciones y su próxima incursión en la música.

→ Maria Pia Copello: de reina de los niños a furor en las redes sociales y futura cantante | ENTREVISTA

Para leer y para llevar

A más de uno leer lo ha salvado un poco durante esta cuarentena. Ya sea libros en físico o en formato digital, sea narrativa, poesía, no ficción o textos académicos, el efecto de salvación es el mismo. Bajo esa premisa, Alejandro Salas nos cuenta sobre una biblioteca digital gratuita con un esperanzador propósito, ser la herramienta predilecta de los niños y niñas peruanos en edad escolar. Por otro lado, Vanessa Cruzado nos presenta una iniciativa de alquiler de libros nacida en cuarentena y con planes mensuales, trimestrales y semestrales. Su nombre, RentaLibros.

→ La biblioteca digital gratuita que incentivó la lectura en más de 3 mil peruanos

→ RentaLibros, la plataforma donde puedes alquilar libros originales para leerlos en casa

Peruana de portada

Su rostro aparece en la última edición de Vogue Latinoamérica y hasta antes de que todos nos quedáramos en casa por el coronavirus, desfilaba en la Semana de la Moda de París junto a Kaia Gerber para firmas como Loewe y Giambattista Valli. Patricia del Valle, quien también fuera elegida como imagen de la décimo séptima edición de Lima Fashion Week, continúa su ascenso en el largo camino de la moda.

→ Belleza peruana en Vogue: modelo Patricia del Valle es imagen de su última portada | FOTOS

Maestras vidas

Mañana celebramos el Día del Maestro en el Perú y nos sobran motivos para aplaudirlos. Estos cuatro últimos meses han sido especialmente duros para ellos y sus historias nos han ayudado a entender aún más su importante labor. Como homenaje, Somos eligió a siete maestros y maestras de distintos campos que han marcado historia en nuestro país y que hasta hoy siguen guiando los pasos de muchos de nosotros.

→ Día del Maestro: un homenaje a la experiencia de siete destacados mentores peruanos

VIDEO RECOMENDADO

Reactivación económica: ¿Por qué el 27 y 29 de julio serán días laborables?

Reactivación económica: ¿Por qué el 27 y 29 de julio serán días laborables?