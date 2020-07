Maria Pia Copello: 42 años, mamá de tres, reina de los niños a principios de los 2000, presentadora de TV, 3.4 millones de seguidores en Instagram y más de 1 millón en TikTok. A lo largo del tiempo -y acompañada por una amorosa legión seguidores- ha conseguido dar siempre la hora, conquistando la TV en más de una oportunidad, y sumándose a la fiebre de las redes sociales con divertidos y modernos contenidos. ¿Su fórmula? “Ser fiel a mí misma y trabajar de manera constante”.

El mundo del entretenimiento infantil marcó los primeros pasos de la carrera de Maria Pia Copello. En el ’93, con 16 años de edad, debutó como cíndela en el exitoso programa “Nubeluz”, con un talento y dulzura que ya se podía percibir en el archivo de sus primeras fiestas de cumpleaños al ritmo del repertorio de la gran Yola Polastri.

Sin embargo, el ‘boom’ llegaría a principios de los 2000 con la conducción del programa “Maria Pia y Timoteo”, que duró alrededor de seis años al aire. Fue allí que se catapultó como reina de los niños. Programas, comerciales, circos y eventos de navidad vendrían como consecuencia. Cientos de niños de la época recuerdan hasta hoy su participación en el programa emitido por América Televisión.

Para el 2008 llegaría su lanzamiento como conductora de TV, iniciando en el reality “Talento Urbano” de Frecuencia Latina. Lo demás, es historia conocida. 2015, “Versus de colegios” con Yaco Eskenazi, pasando luego a formar parte de uno de los realities más seguidos en televisión nacional, “Esto es Guerra”, donde compartió conducción al lado de Mathias Brivio.

Para finales del 2018, Maria Pia decidiría alejarse del mundo de la TV, con el fin de dedicarle más tiempo a sus tres razones: Samuel, Vasco y Catalina. Sin embargo, esto no la hizo desaparecer del mapa, sino que más bien se presentó como la oportunidad perfecta para destacar en el furor de los últimos años: las redes sociales. Con casi 3 millones y medio de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok, Copello se ha posicionado como una de las figuras nacionales con mayor influencia en redes, con contenidos que van desde el entretenimiento hasta consejos y tips de belleza.

A pocos días de terminada la cuarentena, conversamos con Maria Pia Copello en exclusiva, acerca de la maternidad, la responsabilidad de ser un influencer y sus próximos proyectos en la industria del entretenimiento.

Hace poco se levantó el aislamiento social obligatorio en varias regiones del país. Retrocediendo un poco el tiempo, ¿cómo vivieron tú y tu familia esta temporada en cuarentena?

Bueno, ha sido difícil. Uno ha empezado a cargar con muchas cosas que antes no hacía, al menos no al 100%. Por ejemplo, el tema del colegio y tener a los chicos todo el día en la casa, y también, con nosotras mismas, hemos tenido que aprender a cuidarnos y engreírnos, como hacernos la manicure, la depilación, el pintado de cabello... y bueno maquillarme y peinarme, cosas que igual ya sabía de antes.

¿Y qué rescatarías como lo mejor y lo peor de tu cuarentena?

Lo peor es estar en el encierro. Y creo que también el hecho de no organizar bien el tiempo, porque hay tantas cosas que hacer… pero en realidad creo que en lugar de encontrarle cosas negativas rescato las positivas. Una de ellas, ha sido el hecho de poder ordenar cada rincón de mi casa, álbumes de fotos, archivos, cosas que uno almacena solo por tenerlas pero al final ni las utilizas. En segundo lugar, creo que empiezas a darte cuenta que en realidad no necesitas de muchas cosas, puedes vivir con lo suficiente, te pones a repensar si es necesario consumir tanto. Por ejemplo, yo misma le he empezado a dar la vuelta a mi propia ropa, formar diferentes looks con lo que ya tengo.

Otra cosa positiva ha sido poder estar con los chicos más tiempo, porque están en edades totalmente diferentes y los sigo conociendo. También, he podido saber más acerca de cómo van en el colegio y apoyarlos.





Cómo tú compartes, tus hijos están en edades diferentes y asumo que están viviendo experiencias distintas. ¿Cómo lidiar con la maternidad 24/7 durante la pandemia? ¿Qué hacías en tus momentos de estrés?

Mira, quien diga que ha sido maravilloso, está mintiendo. Definitivamente no es lo mismo que los chicos salgan temprano y vuelvan por la tarde (y tengas algunas horas para uno mismo, para avanzar sus cosas, las tareas pendientes o el cuidado personal) a que estén todo el día en casa. Ahora todo es “mamá, mamá, mamá” desde que amanece hasta que termina el día, y a veces es un poco difícil. Lo que yo he hecho para sortear ese tipo de situaciones, esos momentos en los que necesitas respirar, era engreírme a mí misma. Me iba al baño, hacía algo para mí misma, un facial, pintarme las canas, y cosas así, entonces salía renovada luego de una hora, por ejemplo. Ese break que uno hace es positivo tanto para uno como para los chicos. Luego de eso puedes continuar con tus actividades recargada de paciencia.

La complicidad que tienes con Catalina es única. ¡Ella es protagonista de muchos de tus videos!

Mi hija es mi compañera. Bueno, todos mis hijos, pero siempre con Catalina hay como un enlace que nos une más. A mis hijos los adoro y participan de vez en cuando en nuestros videos, pero a mi hija le encanta cantar, bailar, y es muy graciosa, así que hemos hecho una buena dupla. Estoy feliz además porque siempre quiere acompañarme, y eso vuelve todo más natural. No es que yo le diga “ven vamos a grabar”, ella misma se me acerca y me dice “oye he visto esto, qué te parece”, me da hasta ideas y el público la quiere bastante. Es riquísima.

Me hace recordar a mí y a mi hermana cuando eramos chicas. Nosotras incursionamos en el mundo de la televisión pequeñas, Anna Carina era muy joven cuando entró a Nubeluz, creo que tenía entre 8 o 9 años, súper chiquita. Entonces siento que para nosotros es como muy natural todo esto.

Tienes más de 3 millones de seguidores en Instagram. ¿Cómo te sientes sobre ello? ¿Cómo organizas tus contenidos para intentar que la relación con ellos sea lo más cercana posible?

En realidad siempre trato de contestar sus mensajes. Lo bueno, lo malo, todo (risas). Solo bloqueo a los que faltan el respeto. Pero la gente que no está de acuerdo conmigo y me lo dice de una forma natural y respetuosa, normal. La gente tiene derecho a expresarse. Por mensajes directos también trato de responder la mayoría de mensajes. Ahora, por ejemplo, estoy compartiendo los emprendimientos que la gente ha empezado en cuarentena y que son súper interesantes. Hay cosas muy lindas, así que estoy tratando de apoyar a estos emprendimientos pequeños, me mandan las cosas y yo encantada de hacerles la publicidad sin más. Creo que es súper positivo apoyar estas nuevas iniciativas.

En el caso del TikTok, también tratamos de estar muy cercanos. Nos metimos el año pasado como jugando y ahora pasamos el millón de seguidores. Es divertidísima la plataforma. A veces no llegamos responderle a todo el mundo, porque son muchos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo.

¿Al tener tanto alcance, sientes cierta carga de responsabilidad antes de configurar o publicar tus contenidos?

De todas maneras tienes que tener cierta responsabilidad acerca de lo que publicas y también sobre lo que publicitas. Entonces trato siempre de estar vinculada a marcas que yo misma consumo, que me gustan, que son afines a mí. Hay muchas marcas a las que les he dicho que no, y la gente no lo sabe. Es que hay que entender que esto es mi hobbie pero también es un negocio, y tiene que ser algo real. Si no me siento cómoda, no lo consumo, prefiero que no.

Detrás de mi contenido siempre analizamos muy bien y con responsabilidad. Igual, soy humana, así que no estoy libre de equivocarme. Por ejemplo, evito el contenido con malas palabras o expresiones muy exageradas. A pesar de que a mi me gustan, y lo respeto, pero no es algo que quiera mostrar en mis redes. porque me siguen niños también, familias, así que siempre trato de dar una sana diversión.

Volviendo al tema de cómo viviste la cuarentena, mencionabas que una de las cosas más complicadas era el encierro, estar alejada de quienes más quieres. Esto debe hacer sido aún más complejo sumando el diagnóstico COVID-19 que tuvo tu hermana, Anna Carina...

Si bueno, ha sido muy complicado sobre todo el tema de mi hermana, porque nos sorprendió mucho. Hasta ahora existe el temor. Tenemos que seguir cuidándonos, ahora depende de nosotros mismos no contagiarnos. En realidad jamás nos esperamos que algo así nos ocurriera. Veíamos las noticias, estábamos muy preocupados, pero todo el panorama cambia cuando toca a un familiar. Cuando Anna Carina nos llama, y nos dice, la preocupación fue enorme, no sabíamos que iba a pasar, había gente muy joven que igual había tenido que entrar a UCI, y lógicamente el miedo estaba ahí. Gracias a Dios Anna Carina no se complicó, no fue un cuadro grave y se pudo recuperar. Ahora ya está totalmente recuperada, y seguramente ya pronto nos vamos a ver, aunque sea un ratito pero nos vamos a ver.

Para terminar, ¿qué planes tienes en mente para corto plazo? ¿Con qué nos sorprenderás?

Siempre me han dicho que tengo que proyectarme, pero la verdad no soy de planear mucho las cosas. Más que nada, soy de planear y hacer las cosas en el momento. Pero, una de las cosas que están ahí próximas es que voy a lanzar una canción. que tiene que ver con el tema de las redes sociales. Ojo que yo no soy cantante, lo estoy haciendo solamente para divertirme, me encanta la canción, me parece que conecta. Me hubiese encantado sacar la voz de mi hermana, obviamente no la tengo (risas) pero no importa, para lo básico sirve. Hemos grabado un tema que ya estaba listo, pero por todo el tema del coronavirus no se pudo lanzar, porque obviamente no era el momento. Incluso, aún ahora no es buen momento, así que vamos a esperar un poco más. Pero ya desde casa hemos empezado a avanzar con la producción, va a participar mucha gente conocida y está quedando muy lindo. Estoy emocionada con este proyecto.

