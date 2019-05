Andrés Wiese: lo que piensa de viajar, la actuación y su nuevo proyecto en TV

Luego de interpretar por ocho años al mismo personaje, Andrés Wiese quería hacer algo distinto. Buscaba distanciarse de Nicolás de las Casas, a quien dio vida en la serie ‘Al fondo hay sitio'. Necesitaba, además, tomarse una pausa. “Me han convocado a proyectos que no he aceptado porque no significaban algo nuevo, o eran más de lo mismo”, confiesa el actor.

Para desconectarse, no tuvo mejor idea que salir de viaje. Mientras navegaba en Internet para elegir el destino que iba a visitar, su mirada se fijó en la tecla Escape y ese instante lo percibió como una señal. ¿Por qué no contar mi experiencia como quisiera que me la cuenten a mí?, se preguntó Andrés. Así nació la idea de hacer ‘Escápate’, un programa de viajes donde nos anima a viajar por tierra y conocer algunos de los destinos más representativos del país.

-¿Por qué apostar por una plataforma de streaming?

-Hoy en día las cosas están cambiando. La televisión está pasando por una etapa de transición hacia lo digital. Entonces, la idea siempre fue hacer algo para ese formato. Para las personas que, como tú y como yo, usan tablets o smartphones. Allí está el público joven, con ganas de viajar. Que sabe de la importancia de regalarse experiencias.



-¿En qué se diferencia ‘Escápate’ de otros programas de viajes?

- Existen muchísimos programas de viajes y que son muy buenos. En este caso, lo que busco es que el destino sea más importante que mi presencia. No pretendía pegarme veinte cámaras al cuerpo y grabarme. Yo no soy el protagonista de esto. Viajo como cualquier persona y el protagonista es el lugar que visito. Además, quise darle un tono más íntimo. Por eso, cada episodio es narrado por mí a modo de diario personal.



-¿Cómo se estructura el programa?

-Cada episodio tiene una duración de no más de siete minutos. Estrenaremos dos por mes. Los primeros destinos que veremos son cerca de Lima. Huancaya, Lunahuaná, y el norte chico de Lima hasta Caral. Luego vamos a ir a Chachapoyas, Tarapoto y un par de destinos más. Para esta primera temporada serán un total de diez capítulos.



- ¿Te costó asumir este nuevo rol en paralelo a tu trabajo como actor?

- Creo que ambas cosas se pueden manejar perfectamente a la vez. La actuación es mi trabajo y mi modo de vida, pero nunca he querido quedarme solo en eso. Después de ‘Al fondo hay sitio’, tuve un tiempo de para que me impulsó a buscar algo nuevo. En ese momento busqué hacer algo relacionado con mis hobbies, pasiones y motivaciones. Y salir de viaje es una de ellas. Viajar es una de las mejores inversiones que uno puede hacer en la vida. Es invertir en uno mismo, no tiene precio.



-¿Qué tipo de viajero eres?

- Soy un viajero que se acomoda a lo que se le presenta. Si el destino ofrece aventura, me meto a la duna, o me trepo a la cuatrimoto. No tengo problema. Si es más contemplativo, o introspectivo, me acomodo a esa situación. Y si el destino es más gastronómico, pues como todo lo que pueda.



-¿Cuál es el aprendizaje que te deja esta nueva experiencia?

- La sensación bonita de que la idea que comenzó un tiempo atrás se volvió realidad luego de ponerle muchas ganas, mucho compromiso y mucho amor. Esa es la gran satisfacción que me deja todo esto. Si confías en lo que haces, y te rodeas de las personas correctas, puedes lograr lo que quieres.



-¿Qué ha sido lo más difícil de sacar adelante este proyecto?

-Cuando comenzó toda esta aventura, no tenía idea de cómo producir un programa. Fui aprendiendo poco a poco y en el camino descubrí que producir es bien difícil. Como quería desarrollar algo propio y que me guste, me involucré en todos los procesos. Yo mismo mandaba correos a las marcas con las que queríamos trabajar o a los hospedajes. A todas las personas involucradas en el proyecto les explicaba la propuesta. Me sentía como si estuviera sustentando una tesis en la universidad.



-¿Qué se viene contigo a nivel actoral?

-Hace unas semanas cerramos la temporada de la obra ‘¿Qué hacemos con Walter?’. Ahora estoy rodando la película ‘Doblemente embarazada’, dirigida por Eduardo Mendoza y producida por Tondero. Es un rodaje bonito, buena onda. A Eduardo lo admiro muchísimo. Después de esto, me encantaría trabajar en producciones grandes del extranjero. Pero para eso hay que salir, no te van a venir a buscar.



-¿Te gustaría volver al ritmo diario de grabar una serie?

-Yo podría volver siempre y cuando la historia me enganche, me guste y me motive como actor. No tengo problema con el ritmo. Este trabajo es de momentos. A veces puede haber mucha carga y luego ninguna. No descarto nada, pero siempre trato de ser consecuente.//