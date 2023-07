He vuelto a viajar a Ayacucho después de varios meses. En época seca, cuando los días son muy soleados, las noches heladas y no llueve. En mi opinión, es la mejor temporada para visitar este destino ubicado a menos de una hora de Lima en avión o a diez horas por carretera. Si aún no tienes planes para Fiestas Patrias, esta puede ser tu ruta ideal.

Su clima es seco y templado. Con sol todo el año. / PromPerú Compré mis pasajes aéreos en oferta, a S/260 ida y vuelta. Sin embargo, el precio más barato que encontré en Google Flights fue de S/166 para volar en septiembre. Ojo que a estas alturas, para ir del 27 al 30 de julio, debes invertir desde S/810 por los vuelos. Esta tarifa solo permite una mochila a bordo, así que recuerda que lo más pesado siempre viaja puesto. En el caso del bus, he encontrado pasajes para Fiestas Patrias desde S/100 por tramo. Normalmente, hay asientos desde S/70. ¿Dónde hospedarse? Por si no lo sabes, la región cuenta con 2.700 camas distribuidas en hoteles de hasta tres estrellas. Pero si te gustan los lujos, esta noticia te fascinará, porque Ayacucho espera contar próximamente con su primer alojamiento de cuatro estrellas, según informó Alejandro Mancilla, presidente del Comité de Turismo de la Cámara de Comercio de Ayacucho a gestión.pe. Despierta frente al obelisco en el único glamping de Ayacucho. / Milagros Vera Colens La oferta de hospedajes en Ayacucho incluye a varios ubicados cerca a la Plaza Mayor, como el hotel Santa Rosa, en el jirón Lima, o los hoteles Riviera y San Francisco de Paula, ambos en el jirón Callao. Los cuales ofrecen habitaciones dobles, con desayuno incluido, por entre S/150 y S/200 en promedio. Otra zona con proyección es el pueblo de Quinua, situado en la provincia de Huamanga. Allí, además de búngalos, se ha instalado Domelisco, el único glamping de Ayacucho. Ubicado al frente de la Pampa de la Quinua, con vista privilegiada y todas las comodidades de un hotel. La experiencia para hasta 4 personas cuesta S/450 por noche. Límacos combina ingredientes oriundos y creaciones atrevidas. / Milagros Vera Colens ¿Dónde comer? Un restaurante con buena vista es el Vía Vía Ayacucho, situado en el segundo piso del portal Constitución. Su carta incluye recetas con quinua, alpaca, trucha y cocina típica peruana. Calcula unos S/30 por plato. Aprovecha que estás en la plaza para probar el Muyuchi, un postre helado hecho con leche y canela, que se prepara de forma artesanal y se vende en las calles. La porción cuesta S/4. Si visitas Quinua, debes comer en Límacos, un restaurante familiar que se caracteriza por su originalidad. Sus ambientes son muy instagrameables, han incluido artesanías en su decoración y la carta ha sido diseñada como un retablo. Calcula desde S/10 por la entrada, entre S/25 y S/35 por los platos de fondo y unos S/15 si se te antoja un postre. Obra del ceramista Artemio Poma, que nos recibió en su taller. / Milagros Vera Colens ¿Qué hacer en Ayacucho? Comienza en la Plaza Mayor de Ayacucho, que reúne al palacio municipal, la catedral, la universidad y hermosas casonas en cada uno de sus portales. Sobre el portal Constitución está la casona Boza y Solís, lugar donde estuvo detenida María Parado de Bellido, antes de ser fusilada. Ambos lugares son gratuitos. Son también imperdibles el Arco del Triunfo, que es gratis, la Casa Museo Joaquín López Antay, donde vivió el creador del retablo ayacuchano, el Museo de la Memoria de Anfasep, que expone lo ocurrido durante la época del terrorismo (S/3), y los templos. Ya que, como debes saber, Ayacucho es conocida como la ciudad de las 33 iglesias. Visita las 20 pozas naturales de Millpu, el plan imperdible de esta temporada. / PromPerú Destina al menos un día para visitar la Pampa de Ayacucho, lugar donde se llevó a cabo la batalla que selló la independencia del Perú. El colectivo desde la ciudad de Ayacucho te lleva por S/10 hasta el pueblo de Quinua. Desde allí, puedes caminar o tomar un mototaxi que te cobra unos S/3 por llevarte al monumento. El ingreso a este lugar es libre. En esta tierra de artesanos es obligatorio comprar retablos, iglesias y artículos de cerámica hechos a mano. Además, visita las aguas turquesas de Millpu que están en su mejor temporada hasta el mes de septiembre. Los tours grupales, desde la ciudad de Ayacucho, duran todo el día y cuestan desde S/70. Si cuentas con más tiempo, aventúrate a conocer el volcán Pachapupum o el cenote de Chapalla, las rutas novedosas de este destino sureño.