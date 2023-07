Los días festivos de Fiestas Patrias son la mejor ocasión para salir de la rutina y hacer un plan diferente. De ahí que los hoteles, restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos de esparcimiento preparen propuestas diferentes y entretenidas para ofrecer a sus clientes. Para estas fiestas, los hoteles Pullman han diseñado experiencias exclusivas para pasar este 28 y 29 de julio muy relajado y con mucho sabor criollo. Aquí te contamos todos los detalles.

Paquetes y experiencias

En el Pullman Lima Miraflores , el paquete incluye una habitación Deluxe King, desayuno buffet servido en el restaurante Plural, un piqueo criollo, 20% de descuento en Plural, música criolla en vivo a las 9:00 p.m. el día sábado 29 de julio, early check in a las 12:00 m. y late check out a las 3:00 p.m., y acceso a la piscina, gimnasio y rooftop (previa reserva). El estacionamiento y wifi están incluidos. El precio por una noche es USD 175.00 y por dos 330.00.

En el establecimiento de San Isidro , la experiencia por Fiestas Patrias consiste en una habitación Deluxe, desayuno buffet servido en el restaurante Residente, amenidad peruana, un welcome drink por persona, 20% de descuento en el buffet criollo el 28 de julio en Residente, early check in a las 12:00 m. y late check out a las 3:00 p.m., y acceso a la piscina, gimnasio y sauna. El estacionamiento y wifi están incluidos. El precio por una noche es USD 155.00 y por dos USD 280.00.

Además, para quienes quieran celebrar al Perú con platillos patrios, Residente servirá un buffet criollo el viernes 28 de julio de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. Los comensales podrán disfrutar de ceviches, causas, ají de gallina, arroz con pollo, entre otros platos criollos y dulces peruanos; acompañados con un chilcano o pisco sour por S/. 130 para adultos y S/. 70 para niños.

En Plural, en Pullman Miraflores, se ofrecerá un piqueo denominado Ronda Criolla. El plato consta de tamalito verde, tamalito criollo, papitas rellenas de lomo saltado, empanadas de ají de gallina, anticuchos de lomo por S/. 89. Si al piqueo se suma dos chilcanos o pisco sour, el precio es S/. 139.

En imágenes: Tirado de la Casa (Foto: Pullman).

El dato

Si deseas reservar alguna de estas experiencias, aquí te dejamos los contactos.

Hotel Pullman Miraflores y San Isidro reservas-premiumbrands@accor.com (01) 208-1228

Plural Restaurante reservas@plural.com.pe / 970 733 048

Residente Restaurante RESERVAS@RESIDENTERESTAURANTE.COM / 208 1202