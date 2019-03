Día de la Mujer: cuatro peruanas demuestran que sí es posible viajar solas

Solo basta ver sus publicaciones en Facebook, historias de Instagram o videos en YouTube para darse cuenta que estas mujeres aman lo que hacen: viajar por el Perú y el mundo, en busca de nuevas culturas y experiencias. Han ido aprendiendo en el camino y sus consejos –gratuitos- se han convertido en la mejor guía para miles de seguidores. Inspiración viajera directa a la vena, le dicen.



Muchos lo llamarían el “trabajo soñado”, pero el camino nunca ha sido fácil para ellas: la decisión de renunciar a un horario de oficina y sueldo fijo, los posibles peligros de cada ciudad o los comentarios mal intencionados de que una mujer no puede emprender una travesía sin la compañía de un hombre, solo les ha servido como el empujón que les faltaba para tener la independencia de hacer lo que más las apasiona. Desde ese momento no han dejado de tachar en el mapa cada destino-del país y el extranjero- que iban descubriendo.



►Diez motivos por los que una mujer debe viajar sola

►Día de la Mujer: diez actividades que toda viajera aventurera debe hacer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, conversamos con Maud Gurunlian, Analucía Rodriguez, Milagros Vera y Narumi Salazar; cuatro peruanas que tienen algo en común: viajar sin miedo a nada. Estas son sus historias -y consejos-.

Maud Gurunlian (33 años / 10 de ellos, viajando sola)

Travel Blogger de “Buen Viaje”



Muy pocas personas pueden darse el lujo de decir que hicieron de un hobby su trabajo o mejor carta de presentación. Maud es una de ellas. La experiencia de conducir un programa de cable la inspiró en crear su propio blog de viajes.



No hay rincón del Perú que no haya visitado. Empezó la aventura sola, y ahora la acompañan en la travesía su esposo, y su pequeño hijo Leo. “En realidad, desde chiquita he viajado sola. Mi mamá lo hacía un montón, así que crecí con la idea de que era algo normal, por lo que nunca le tuve miedo”.



Maud sostiene que la experiencia de viajar sola es increíble, ya que es totalmente distinta, muy personal y enriquecedora. Asimismo, la posibilidad de conocerte es mucho mayor.



Aunque detalla que no ha pasado por una situación incómoda en algún viaje por ser mujer, sí tiene en claro que los comentarios negativos nunca faltan. Desde el cómo vas a hacer para llegar si eres mujer hasta el no podrás cargar tu maleta. Sostiene que estos pensamientos irán cambiando con el tiempo.



Tips que no tienen pierde: “Tener una ruta clara, saber exactamente a dónde vas llegar, quiénes van a estar ahí, cuáles son tus opciones. Además, dejar los números específicos a tus familiares, siempre hay que tener medidas de seguridad porque uno nunca sabe si es que te pierdes o hay mal clima. La idea es estar conectado para no pasar un mal rato”.

Narumi Salazar (23 años / 5 de ellos, viajando sola)

Viajera en “Estamos bien, má”



Cuando era niña, Narumi hizo una lista de 60 cosas que tenía que cumplir antes de morir y lo primero que anotó fue que quería conocer mínimo 7 países. Su juventud no ha sido impedimento para que pueda superar con creces ya esa meta. Hoy, tiene un blog de viajes que comparte junto a sus dos hermanos.



Estados Unidos, Cancún, Punta Cana, Hong Kong y Tailandia son algunos de los destinos que recorrió sola. En estos lugares aprendió a lidiar con lo desconocido, a valerse por sí misma, y todo lo que involucra un viaje en sí. Tuvo que perder la vergüenza de pedir indicaciones y recomendaciones.



La joven aventurera asegura que viajar sola es una manera de salir de tu zona de confort, de conocerte a ti misma y de empoderarte como mujer. “Se aprende, reflexiona y sorprende. Es inevitable tenerle miedo a lo desconocido, por eso un viaje está lleno de adrenalina, misterios y muchísimo que descubrir”.

“Cuando uno viaja sola es importante poder manejar tu propio ritmo, puedes programar tus propios tours y cambiarlo si se te antoja o inclusive añadir algún lugar que alguien que conociste en el camino te recomendó”, comenta Narumi.



Analucía Rodriguez (34 años / 5 de ellos, viajando sola)

Travel Blogger de “Viajar para Vivir”.



Las ganas de viajar por el mundo pudieron más que sus especializaciones en márketing y comunicaciones. En el 2014, Analucía tomó la decisión de dejar un trabajo seguro en busca de encontrar su verdadera vocación. Así, empezó su mayor viaje y su pasaporte se llenó de sellos de Brasil, España, Estados Unidos, Reino Unido, Ucrania, México y Corea del Sur. Todas sus experiencias se encuentran en su blog.



La flexibilidad de poder hacer lo que quieras cuando quieras, así como no tener que esperar a nadie y poder hacer los planes a tu manera, son algunas de los aspectos que la motivan a viajar sola. Y es clara en asegurar que una mujer puede vacacionar sola, “porque los miedos solo están en nuestra cabeza. La mayoría de gente es más buena de lo que parece y con un poco de sentido común y siendo responsable, no te debería pasar nada”.



Su recomendación a toda mujer que quiera viajar sola es atreverse a salir de la rutina y lanzarse hasta sitios donde no hayan pensado ir nunca. “Si mueres por ir a algún sitio, anda y descúbrelo por ti misma, y no por lo que la gente te puede decir”.

Milagros Vera (38 años / 15 de ellos, viajando sola)

Travel Blogger de “Checklist Viajero”.



La curiosidad del periodismo la trasladó a sus viajes. Las distintas notas, reportajes y crónicas que escribió sobre destinos que visitó en el Perú y el mundo la hicieron ver que compartir consejos de ruta era lo suyo.



Sobre la importancia de unas vacaciones en solitario, la viajera sostiene que una experiencia así te ayuda a conocerte, a aprender de los errores, hacer nuevos amigos, a ser más tolerante, y sobre todo pasarla bien contigo mismo.



“No existen dificultades al viajar solo por ser mujer. Todos y todas podemos perdernos o nos pueden asaltar. Solo que por haber crecido en sociedades machistas, creemos que hay mayor riesgo para las mujeres, pero esto no es así, explica la Travel Blogger de “Checklist Viajero”.



Eso sí, aconseja tomar precauciones de seguridad, contratando servicios de garantía y medios de transporte formales. “A los únicos lugares a los que iría con mucho cuidado sería a los que están en conflicto, como Siria o Afganistán. Al resto del mundo viajaría sola, sin problema. Ya estuve en Sudamérica, parte de Europa, islas asiáticas y sin esperar a que otros se animen. Por eso, no dudes en armar tu lista de destinos y trabajar duro para recorrerlos”.