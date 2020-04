Sin filtros de Instagram, fieles a su celular viejo o probando zoom con sus modernos Iphone 11, como si fueran turistas emocionados y no ciudadanos encerrados por el coronavirus, decenas de peruanos han hecho fotos amateurs y videos caseros en estos 30 (primeros) días de cuarentena, acaso como registro de una realidad a la que históricamente hemos dado la espalda, esa mirada chiquita y egoísta que tanto ha depredado, roto y ensuciado: mi casa es todo lo que hay detrás de mi puerta. Delante, no. Allá, no. La calle no.

Allá fuera estaba este planeta que han registrado en sus videos y sus fotos. Vivo.

***

Alguna vez, con ese look estancado en los 70 de pelos largos y raya al medio, Christopher Acosta caminaba por los pasillos de la casona vieja de El Comercio con la única preocupación que allí atormenta: el dato que falta para su nota, que cierra en 10 minutos. Su nickname en Twitter se me hizo conocido (@trujiyo) y aunque todo parecía aún un mal sueño, el segundo domingo de la cuarentena publicó este video que rápidamente se hizo viral, mucho antes de su emisión completa en Punto Final de canal 2: aves en bandada disfrutando del mar de Grau, picoteando, adueñando, allí donde hace unas semanas nomás dormían chapitas, colillas de cigarro y restos de tallarines. La Costa Verde convertida casi en un Pacaya Samiria.

221 mil reproducciones en Twitter, y casi 20 mil reacciones, el video de Acosta confirmó algo de lo que se sospechaba desde antes del 16 de marzo, primer día del aislamiento general obligatorio declarado por el Presidente Martín Vizcarra: la delgada línea que nos separa de los animales es casi invisible.

ESTO PUBLICÓ:

Cuesta creer que esta sea la costa de #Lima, y no una reserva natural protegida.



Con ustedes Agua Dulce, la playa más concurrida de la ciudad, sin humanos. pic.twitter.com/ZR54p007Is — Christopher Acosta (@TrujiYo) March 22, 2020





LUEGO, AGENCIA ANDINA INMORTALIZÓ ESTAS POSTALES BIEN NATIONAL GEOGRAFIC:

[Fotogalería] Miles de aves vuelven a las playas de la Costa Verde tras ausencia de público. https://t.co/biJwpxfsUq

Fotos: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles pic.twitter.com/VzDmPgxvFS — Agencia Andina (@Agencia_Andina) March 24, 2020

Pero fue Gladys Pereyra, periodista de El Comercio, compañera de salchipapas y cervezas y una de esas valientes reporteras que no ha descansado un día sin estar pendiente de la cobertura nacional del coronavirus, quien escribió esta crónica el 28 de marzo, probablemente, el reportaje que mejor explicó esta maravilla. Así empezó:

“Cierre los ojos y piense en una imagen que para usted represente Lima. ¿Hay aves ahí? Durante años, la ‘ciudad de los reyes’ ha estado asociada a tráfico vehicular, cielo gris y pocos espacios verdes. Hoy, en medio de la pandemia de coronavirus que nos obliga al aislamiento domiciliario, la ciudad empieza a cambiar sin nosotros y las aves son el mensajero”.

Las fotos fueron de Hugo Curotto.

A fines de mayo, las gaviotas de Frankling viajarán de regreso a Estados Unidos y Canadá, para su reproducción. (Hugo Curotto / GEC)

A fines de mayo, las gaviotas de Frankling viajarán de regreso a Estados Unidos y Canadá, para su reproducción. (Hugo Curotto /GEC)

A fines de mayo, las gaviotas de Frankling viajarán de regreso a Estados Unidos y Canadá, para su reproducción. (Hugo Curotto / GEC)

Justo en los días en que estaba publicaba La Caída del Héroe (Planeta 2006) la historia más y mejor reporteada sobre el General PNP Ketín Vidal, el hombre que sale en todos los videos arrestando al cabecilla terrorista Abimael Guzmán en 1992, el periodista Carlos Paredes era mi profe de TV. Envidiable suerte. Luego se lo he comentado varias veces, cuando me lo he vuelto a cruzar, aunque no lo recuerde bien. No importa. Yo sí. Fue un increíble semestre con él entendiendo por qué la TV es un arte y no todos podemos meter las narices allí.

Ese reportero, con experiencia en todos los canales importantes del Perú, publicó esta imagen el críptico 5 de abril, con esta leyenda:

“Así amaneció Lima en el día 20. Estamos empezando el otoño en esta parte del globo, el cielo parece más limpio y despejado. Será que el planeta también está descansando de nosotros. ¡Seguimos con actitud y esperanza, cumpliendo la cuarentena! #YoMeQuedoEnCasa”

Así amaneció Lima en el día 20. Estamos empezando el otoño en esta parte del globo, el cielo parece más limpio y despejado. Será que el planeta también está descansando de nosotros. ¡Seguimos con actitud y esperanza, cumpliendo la cuarentena! #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/5NOezXkBFN — Carlos Paredes (@cparedesr) April 5, 2020

Yayita, usuaria que en Twitter responde al @lasecretariaU, publicó esta postal, no liberada de polémicos comentarios. José Ayarza Valdez respondió con este lamento bucólico, mezcla de acuarela e ironía::

Mi cerro, independencia pic.twitter.com/05i6PcO0ie — jose ayarza valdez (@AliAyarza) April 9, 2020





La periodista Jacqueline Fowks publicó esta impactante imagen en su red social Facebook: la cordillera vista desde el malecón de Chorrillos. “Señalización de apus del Instituto Arqueo Arquitectura Andina-IAAA, revisada y complementada por Gallinazos con Pluma. Foto de J.P. Crousse desde Chorrillos”.

LA FOTO:

Lima

El 8 de abril, muy probablemente desde la ventana de su cuarto, Ana Lucía Mosquera publicó esta postal tipo PromPerú en sus redes sociales. Hace 12 años, con esa misma sonrisa que lo abarca todo, esos mismos rizos que -intuyo- soñaban ya alborotarse en decenas de viajes al extranjero, Ana Lucía era la mejor alumna de una clase que yo dictaba en la universidad y que, de no ser por ella y de varios como ella, habría olvidado ya.

Esto fue lo que escribió: “El cielo de Lima sigue dándonos hermosos atardeceres. Se vienen días difíciles, pero vamos a estar bien”. La soledad -como la tristeza- es el mejor gatillo para la poesía.





El cielo de Lima sigue dándonos hermosos atardeceres.

Se vienen días difíciles, pero vamos a estar bien. pic.twitter.com/3mOgXtk2hQ — Ana Lucía Mosquera (@analuciamos) April 8, 2020









Una breve reseña sobre su vida diría esto: estudió Derecho. Es Magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master in Science en City Design and Social Science por la London School of Economics (LSE) 2012-2013. Becaria Chevening. Profesora de maestría en Arquitectura en la PUCP. Pero quizá ninguno de esos largos títulos que aparecen en su Linkedin resumen tan bien como decir que quiere a Lima como una extensión de su casa, no como si fuera su tacho donde no importa lo que pasa, sino su casa. Esto que ahora vemos, 30 días después de la cuarentena, y nos ha paralizado: el mundo era más limpio y más sano y más espectacular, hasta que decidimos destruirlo de a pocos. Actualmente Directora de Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre publicó este tuit sobre el último evento sobrenatural que nos ha sobrecogido, también en la Costa Verde: el nado de delfines.

En 40 años de irresponsable vida, he visto nadar de todo en la Costa Verde, menos delfines.

Les dejo unas hermosas fotos de delfines y aves de la Costa Verde fotografiadas, en su mayoría en el 2019. Y compartidas por @costaverdetodos en este link en el que nos llama a entender y proteger la Costa Verde que tenemos https://t.co/8svYI3UR1Z

Foto: Gregorio Yañez pic.twitter.com/JkoEUeiIpL — Mariana Alegre (@maralegre) March 30, 2020









¿Tienes otras imágenes de Lima y el Perú que tomaste desde tu ventana y te gustaría compartir, en estos tiempos de cuarentena? Envíalos a miguel.villegas@comercio.com.pe y serán incluidos en este reporte.

