A pesar de la distancia y el aislamiento, todos estamos juntos en esto. Esa es la idea de “Claustrofobia”, el cortometraje realizado por Cristian García durante la primera semana del estado de emergencia, y que cuenta la historia de Vera, una mujer que debido a la cuarentena empieza a experimentar angustia y ansiedad, emociones que pone de manifiesto a través de una videollamada a Manuel, su pareja, quien intentará brindarle el apoyo necesario.

Mira el video aquí

¿Cómo nació el cortometraje?

“Una amiga me etiquetó en una publicación de un festival llamado Cuarentena Film Festival de España, primero lo vi y me pareció curioso, pero nada más, ya el segundo día hablando con algunos amigos y mi enamorada me di cuenta que muchas personas estábamos comenzando a tener cierta ansiedad por la idea de pasar tantos días encerrados en casa. Entonces decidí hacer un corto que diera un mensaje de aliento”, cuenta el realizador.

Con ese objetivo, Cristian pensó en la forma de representar “la idea de que estamos todos juntos”, así se le ocurrió reunir a la mayor cantidad de actores, aunque confiesa que no pensó que llegaría a tantos. “Mi idea original era que sea la cantidad suficiente para que dé esa idea de masividad, primero convoqué a amigos míos que son actores y ya con una base de 15 hice una convocatoria”, explica.

Una de las convocadas fue Vera Castaño, protagonista del corto, quien ya había trabajado anteriormente en proyectos de Cristian y aceptó sin dudar el reto. “Me gustó mucho la idea porque en ese momento la cuarentena recién iniciaba y yo me enfrentaba a muchas preguntas como casi todo el mundo”, comenta la actriz.

Interpretando la angustia

El desafío para Vera iba más allá de tener que dirigirse y grabarse con su celular ella misma, su papel le demandaba conectar con el miedo, la duda, la ansiedad y la incertidumbre que, como muchos de nosotros, trataba de evitar a toda costa para mantenerse tranquila.

“Luego de hacer el personaje fue muy importante para mí salir de ahí. Yo no quería verme sumergida en ese sentimiento, tuve que meditar y desconectarme para volver a mis sentimientos de lucha, de energía, de positivismo”, señala acerca de su proceso con el corto.

Vera Castaño

Todos juntos

En el caso de los demás actores, la dinámica también fue intensa. Se les pidió una iluminación con ligero contraste, grabarse en vertical y con la cámara principal para tener la mejor calidad posible de video. Además, Cristian les solicitó tres versiones de su intervención a cada uno, una motivacional, una calmada y otra “chacotera”; de esta forma el director pudo amalgamar el discurso final del cortometraje.

Así, el corto fue estrenado el 24 de marzo en la canal de YouTube de BienAventurados Films, finalmente no fue enviado al festival en España porque no se adaptaba a la duración que exigían las bases, pero en cambio fue presentado a una veintena de otros encuentros de cortometrajes alrededor del mundo; y en uno de ellos ya ha sido seleccionado.

