A solo días de iniciadas las actividades en algunos colegios del Perú, el avance del virus nacido en Wuhan acabó de golpe con todo lo planificado por las instituciones educativas y los docentes. Nadie imaginaba las dimensiones de la pandemia ni la forma drástica en que transformaría nuestras rutinas. Los profesores, alumnos y padres de familia se vieron en la obligación -todos juntos- de pasar por una violenta transición a lo digital, cambiar las aulas por pantallas, las pizarras por programas, y reinventarse contra reloj.

Para Ada Muñoz Unda, profesora de primero de secundaria del colegio Independencia Americana de Arequipa, el cambio significó, por ejemplo, aprender a utilizar nuevos recursos tecnológicos para adaptar sus clases a lo virtual y preparar evaluaciones en línea; todo eso sin perder la dinámica e interacción que le permitía el modo presencial. Un desafío grande que afrontó con responsabilidad desde el primer momento.

“Al comienzo no había mucha aceptación de los estudiantes y de los padres de familia a las actividades virtuales. Algunos no contaban con internet en casa y solo podían trabajar desde WhatsApp, otros no sabían cómo ingresar a la plataforma o enviar tareas”, confiesa la docente arequipeña.

Ante esta situación, los profesores del colegio arequipeño tuvieron que preparar tutoriales e infografías para enseñar a los alumnos y padres a acceder al aula virtual desde la computadora o el celular. Un trabajo paciente que se repitió en casi todos los centros educativos del Perú. Así de grande fue el trabajo de los docentes para adaptarse a las nuevas reglas.

“El que te diga que estaba preparado te miente. A todo el sistema escolar latinoamericano la coyuntura lo agarró desprevenido”, asegura Alonso Mujica, fundador y director de Silabuz, startup que acerca las ciencias de la computación a niños, adolescentes y ahora también a docentes, para ayudarlos a superar esta transición hacia lo digital con éxito.

Así, en medio de la crisis, Mujica vio la necesidad de estar junto a los maestros y preparó un programa a su medida para afrontar los nuevos retos. En ese momento, una feliz coincidencia: HP se contactó con él para invitarlo a participar con Silabuz en BeOnline, una iniciativa nacida en España que consiste en una web con contenido, tutoriales y recursos tecnológicos para profesores.

Era la oportunidad que necesitaba para hacer aún más grande su proyecto. “Esta plataforma vino de España y nosotros la convertimos en un programa educativo de dos meses de capacitaciones, con mil becas, con un concurso de innovación escolar y casos de éxito que al final vamos a difundir”, cuenta Mujica.

¿En qué consiste el programa?

Son ocho semanas de capacitaciones en las que los maestros aprenden no solo a utilizar nuevas herramientas tecnológicas, sino además metodología para la enseñanza en línea. El contenido lo encuentran en la plataforma y las capacitaciones en línea son todos los jueves a las 8 de la noche.

Al final del proceso habrá un concurso de innovación educativa, todos los profesores que participaron del programa podrán presentar un proyecto mostrando cómo mejoraron con la tecnología sus clases. Serán tres ganadores que se llevarán premios de Silabuz y HP.

“Lo que debe quedar claro es que de ninguna manera una clase virtual puede durar lo mismo o tener el mismo método que tiene una clase presencial. Por eso hacemos transferencia de conocimientos y de métodos, porque es importante saber usar la tecnología, pero también saber dictar una clase virtual”, señala el CEO de Silabuz.

Las postulaciones para el programa se abrieron en la segunda semana de mayo para 500 profesores, entre ellos la profesora Ada Muñoz Unda, quien ya empezó sus capacitaciones desde la semana pasada.

“BeOnline representa la oportunidad de fortalecer mis competencias digitales y aprender cómo generar nuevas estrategias educativas para poder optimizar el trabajo virtual con mis estudiantes”, afirma la profesora arequipeña.

Nueva convocatoria

Como respuesta a los más de 1500 maestros que se presentaron a la convocatoria inicial del programa, se ha abierto un segundo grupo de 500 profesores, por lo que todavía se puede postular hasta el domingo 21 de junio.

Pueden participar profesores peruanos de instituciones públicas o privadas. Los interesados deben inscribirse en la siguiente dirección: https://www.beonlinebyhp.pe/

