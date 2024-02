Playas más saludables de Lima

¿A quién no le gustaría disfrutar al máximo el verano en una playa que, además de bonita, también sea saludable? De acuerdo a la plataforma web Verano Saludable de la Digesa (Dirección General de Salud Ambiental), los puntos considerados por la entidad para reconocer una ‘ playa saludable’ son calidad microbiológica, calidad de limpieza y presencia de servicios higiénicos. Aquí te brindamos la lista más actual a la fecha de las playas de Lima.

En Miraflores: Redondo I y II, Makaha, Pampilla I, Tres Picos, La Pampilla, Estrella y Miraflores.

En Barranco: Los Pavos, Las Sombrillas y Los Yuyos. Estas dos últimas hace poco fueron nombradas ‘playas intangibles’ por la municipalidad del distrito, restringiendo ciertas actividades recreativas, deportivas y comerciales. Si bien aún no se ha difundido una nueva ley aparte de la que indicaba su nueva clasificación, representantes de asociaciones de escuelas de surf indicaron que ya obtuvieron luz verde para operar con normalidad y que el permiso se irá regularizando en las próximas semanas.

En Chorrillos: Pescadores, Agua Dulce Norte B y Sur A, Las Sombrillas (su sector en el distrito) y La Encantada.

En Villa El Salvador: Venecia y Barlovento.

En Lurín: San Pedro, Arica y San Antonio.

En Punta Hermosa: Caballeros, El Silencio y Punta Hermosa.

En Punta Negra: Santa Rosa, Punta Rocas y Punta Negra.

En San Bartolo: San Bartolo Sur A.

En Santa María del Mar: Santa María y Embajadores.

En Cañete: León Dormido, Puerto Viejo o Cerro Azul, Cerro La Virgen, Las Salinas

En Huacho: Hornillos, Colorado y Chica.

En Barranca: La Isla, Puerto Chico, Atarraya, Miraflores y Chorrillos.

En Huaura: Cabeza de León y Los Viños.

Entre las más populares están las del circuito de playas de la Costa Verde (Miraflores, Barranco y Chorrillos) y algunas en el sur de Lima como San Pedro, Punta Hermosa, San Bartolo, Cerro Azul , entre otras. Y recuerda que si bien muchas de estas playas son ideales para relajarte desde la arena, no es seguro que todas sean indicadas para entrar al agua. Si piensas realizar actividades deportivas o recreativas dentro del mar, prefiere evitar playas de oleaje fuerte (como El Silencio).

(Foto: Digesa)

Playas más contaminadas en Lima

No todo lo que brilla es oro. Algunas playas de Lima pueden parecer atractivas por el hermoso paisaje que proyectan y la buena energía de sus visitantes, pero eso no quiere decir que sean saludables. De acuerdo a la última inspección de Digesa (2 de febrero de este año), las playas Naplo y Pucusana son las más contaminadas al sur de Lima , pues no pasaron los controles de calidad microbiológica ni de limpieza. Además, las que solo no cuentan con calidad de limpieza son las playas Barranco (Barranco) y Las Ninfas (Pucusana).

Por otro lado, aquellas que sí pasaron los filtros de calidad pero que fueron clasificadas como ‘no saludables’ por Digesa por no contar con presencia de servicios higiénicos son las siguientes:

Playa Barranquito (Barranco)

Playa Las Cascadas (Barranco)

Playa Country Club de Villa (Chorrillos)

Playa La Herradura (Chorrillos)

Playa Los Pulpos (Lurín)

Playa Punta Hermosa Norte (Punta Hermosa)

Playa Blanca (Punta Hermosa)

Playa Kontiki (Punta Hermosa)

Playas San Bartolo Norte A y B (San Bartolo)

Playa San Bartolo Sur B (San Bartolo)

También, es recomendable mantenerte alejado de las playas de Ancón, pues muchas aún están en condición de ‘afectadas’ según la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) debido al derrame de petróleo de Repsol ocurrido en enero del 2022. Todas las playas de Ancón fueron clasificadas como ‘no saludables’ por Digesa según inspecciones en octubre del 2022 y enero y febrero del 2024.

Dónde practicar deportes acuáticos

Entre las actividades favoritas de los visitantes están los deportes acuáticos. Sin ir muy lejos de la ciudad, puedes probar muchos de ellos en la Costa Verde. Si quieres practicar surf, las mejores y más populares playas son Makaha y Barranquito . Al sur de Lima, las de San Bartolo y Punta Hermosa también son una buena opción. Y si quieres practicar otros deportes extremos además del surf, puedes hacer canotaje y kayak en las playas de la Costa Verde.

Si quieres una actividad mucho más tranquila sobre el mar, puedes apostar por el Stand Up Paddle , donde solo serán tú y tu paddle board sobre las zonas más tranquilas. Las playas favoritas para practicarlo (y encontrar escuelas que ofrezcan paquetes para vivir la experiencia) son Pescadores y San Bartolo .

Dónde realizar actividades turísticas

No todo es nadar o estar sobre la arena, también puedes vivir la experiencia turística en las playas de Lima a través de paseos en yate y botes. En las playas de La Punta, Chorrillos y Pucusana (como Naplo) puedes alquilar yates , pues sus aguas son tranquilas y el paisaje espectacular. Puedes organizar fiestas, reuniones o simplemente pasar un momento inolvidable junto a tus amigos o familia. Si lo tuyo son los paseos en bote, las playas en La Punta y Pucusana ofrecen este servicio a precios económicos. Y por último, si se te da por salir de la rutina, puedes acampar en playas como León Dormido, Cerro Azul y Barlovento; siempre teniendo en cuenta las condiciones del mar (como el oleaje) en los días que planees visitarlas.