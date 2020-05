David Canales y Jorge Luis Saavedra están sentados en una de las bancas del parque Kennedy, en Miraflores. Es una noche del 2017. Hace frío pero ambos sudan, con esa fiebre acelerada que solo provoca el fútbol -y el virus de la gripe-. Mientras desarrollan, detallan lo que será su próxima locura: conseguir un boleto de avión para don Gaspar Mena y su familia, los únicos dueños de los últimos chimpunes de Lolo Fernández, aquellos con los que jugó en clásico con Alianza del 30 de agosto de 1953.

-¿De dónde vamos a conseguir el dinero?, dice Canales.

-De la misma forma en que hemos hecho todo hasta ahora, entre todo, responde Saavedra.

Hay una fe incombustible que los devora y que en los primeros días de febrero del 2020 se avivó, aún más: el diario oficial “El Peruano” publicó en Normas Legales el reconocimiento oficial de La Ruta de Lolo, el peregrinaje de hinchas cremas a Hualcará en memoria de Teodoro Fernández, ídolo máximo del club Universitario de Deportes, que este 20 de mayo cumpliría 107 años y es día de fiesta para los merengues.

“Institucionalizar y reconocer como Festividad Regional, La Peregrinación al Centro Poblado Menor de Hualcará denominada La Ruta De Lolo, en conmemoración del Aniversario del Nacimiento de Don Teodoro Lolo Fernández, Ídolo del Balompié Peruano; que se realiza el tercero domingo de mayo de cada año, en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete”, dice la Norma, firmada por Ricardo Chavarría Oria, Gobernador Regional de Lima.

Uno de ellos se va a tatuar ese documento completo en el pecho.

Hualcará hoy. La Ruta de Lolo busca revalorizar la Casa Hacienda donde nació el ídolo máximo de Universitario. FOTO: ROLLY REYNA EL COMERCIO

David Canales es el principal promotor de La Ruta de Lolo. El día en que recogimos a Don Gaspar Mena del aeropuerto Jorge Chávez, lejos de estar feliz por la visita, ya estaba pensando en qué más se podía hacer por Hualcará, la tierra de su ídolo. “Esto no para, no puede para”, decía. Y siguen pasando cosas.

¿Cómo nace y por qué te parecía importante que exista La Ruta de Lolo?

La idea nació en el año 2012 cuando me encontraba en Ica apoyando en el Proyecto La Ruta del Pisco, al pasar por los pueblos que conformaban la Ruta y ver el potencial que hay en el turismo como mecanismo impulsor de la economía de los pueblos, me hice la pregunta: ¿porque no podría existir una Ruta Turística en Hualcará, el pueblo donde nació Lolo Fernández? Allí empezó todo

¿Cuál es el principal objetivo?

El principal objetivo de La Ruta de Lolo es poder ser reconocido como atractivo turístico, y poder rescatar la Casa Hacienda Hualcará, que en estos momentos se encuentra en muy mal estado de conservación, lograr este reconocimiento hará que Hualcará esté en vitrina ante los ojos de turistas nacionales y extranjeros, como también poder atraer al capital privado que quisieran empezar a invertir en el pueblo. De esta manera Hualcará podrá seguir desarrollando de la mano del Turismo.

¿Qué ha ido pasando todos estos años?

Estos años han ido ocurriendo una serie de cambios importantes para Hualcará. Esos cambios se pueden apreciar en el embellecimiento de sus calles, sus parques y la plaza principal, que ahora son parte del atractivo para los turistas que al llegar al pueblo busquen la mejor locación para registrar su visita en Hualcará. Esto fue anunciados por el alcalde de La Provincial de Cañete aquel 22 de mayo de 2015 durante el primer evento de La Ruta de Lolo denominado El Peregrinaje del Hincha Crema, en la que asistimos menos de 300 personas, pero que fue el motor para que ahora sean miles los peregrinos que acudimos cada tercer domingo de mayo.

¿Qué significa que el Gobierno Regional lo haya oficializado como ruta turística?

Este merecido reconocimiento implica que La Ruta de Lolo formará parte del calendario de actividades de La Región Lima cada vez que se organice el Peregrinaje del Hincha Crema, que ayudará en la difusión del evento en medios y nos abrirá nuevas puertas con otras instituciones del estado, estamos convencidos que este reconocimiento de La Región Lima abrirá muchas puertas hasta lograr el reconocimiento como ruta turística, y así poder competir con otras Rutas no solo nacionales sino también internacionales, por tratarse de la primera Ruta futbolera del Perú, y el primer peregrinaje de hinchas en el mundo.

¿Cuáles son los beneficios para el pueblo de Hualcará?

Los beneficios para Hualcará serán muchos. Estamos hablando de inversión privada que va a venir a invertir en restaurantes, hoteles, negocios ligados al deporte, tiendas de artesanía futbolera, que generará trabajo para los pobladores de Hualcará. La Ruta de Lolo será el nuevo atractivo turístico de la Provincia de Cañete estamos convencidos de ello y así podremos cumplir con nuestro príncipal objetivo rescatar La Casa Hacienda Hualcará, lugar donde nació Teodoro Fernández Meyzán.