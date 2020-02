Las autoridades de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, anunciaron la presentación de una campaña publicitaria durante el Super Bowl de este domingo que será acompañada de un nuevo eslogan, despidiendo al tradicional “Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas”, con la que hasta ahora es conocida a nivel mundial.

Según señala Fox5Vegas, la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) emitió el spot publicitario previamente en la última ceremonia de los Grammy con la nueva frase para la ciudad: "Lo que sucede aquí, solo sucede aquí', con la cual pretende destacar la calidad de los espectáculos que acoge, deportivos, artísticos y de toda índole.

Las autoridades indicaron que en esta nueva época sintieron la necesidad de cambiarle la frase a la conocida como ‘ciudad del pecado’ -por sus casinos, fiestas y excesos- para evolucionar. Y es que desde hace muchos años, Las Vegas se ha convertido también en sede de importantes convenciones internacionales y acoge al mismo tiempo espectáculos de artistas internacionales de renombre.

La nueva frase de Las Vegas recibió incontables críticas en Twitter con el hashtag personalizado #OnlyVegas.

Pese a ello la decisión está tomada y este domingo, durante la emisión global del Super Bowl, millones de televidentes también podrán ver en sus pantallas el video publicitario avalado por las autoridades de Las Vegas.

"What Happens Here, Only Happens Here: Key of Vegas” -como se ha denominado al spot de aproximadamente 30 segundos- mostrará a personalidades como Shania Twain y Christina Aguilera. Además, tendrá a Aerosmith, al líder de la banda de Lady Gaga, Brian Newman, y al luchador de UFC Francis Ngannou anunciando el nuevo slogan.