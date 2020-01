En una joven obstinada con la idea de abandonar sus estudios universitarios para incorporarse a un reality juvenil, se transformó la cantautora Anna Carina. En el juego favorito de #Dilo con Jannina Bejarano, la intérprete de ‘Callao’ escenificó el desafiante papel junto a la conductora del programa de espectáculos de El Comercio. Jannina Bejarano se convirtió en una ofuscada madre que le reclama su hija por intentar abandonar su prometedora carrera.

Cumpliendo la tarea de empezar sus diálogos en el orden de las letras del alfabeto antiguo –pues contiene dígrafos cono ch y ll-, Anna Carina le confesó a su mamá la difícil noticia. “Ay mami, no quiero que te molestes, pero tengo algo que decirte”, inició el diálogo con la letra A. “Bebita linda, ¿qué pasa?”, fue la amorosa respuesta de Jannina Bejarano sin imaginar lo que vendría luego. “Caray, cómo empiezo… Mami tú sabes que me he pasado bastantes años estudiando publicidad”, empezó a confesar Anna Carina con la letra C.

La ficción generó cierta molestia en la periodista Jannina Bejarano, pues no tomó muy bien la confesión de su joven hija. “Lo que quiero es salirme de la universidad, mamá”, arremetió el personaje de Anna Carina, cumpliendo con la letra L del abacedario. “Llama inmediatamente a tu padre. Qué te has creído tú para decirme eso después de que venimos pagando tanto tiempo, con tanto sacrificio. ¿Tú estás loca?”, fue la ofuscada respuesta de Bejarano con la LL. “Me va a matar, mamá”, replicó entre sollozos su hija. “No, no te va a matar, hijita. A ver, voy a calmarme. ¿Por qué te quieres salir de la universidad?”, respondió utilizando la letra N de acuerdo al orden. “Ñoño fue el que me convenció a tomar esta decisión”, exclamó la cantante de pop generando la carcajada del público.

Anna Carina juega Impro en ABC

En #Dilo la calificada artista aliada con Sony Music Latin hizo un recuento de los altibajos de su ansiada carrera musical. Cómo afrontó su primer embarazo cuando apenas tenía 20 años y cómo, a los 34, se aventuró a volver a tener hijos sin cesar de ascender en su carrera.