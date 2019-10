La talentosa actriz y locutora de radio Connie Chaparro fue la nueva invitada de #Dilo con Jannina Bejarano. En la entrevista que transitó por pasajes de su carrera como actriz, su historia de amor con Sergio Galliani y su amoroso rol de madre, también se animó actuar en el juego Impro ABC. Junto a Angie Palomino, su colega en la radio y compañera en el bipersonal ‘Soy Intensa, ¡y qué!’, recrearon una caricaturesca discusión entre nuera y suegra.

La divertida escena tuvo a Connie en el papel de una joven madre que acababa de dar a luz frente a la visita de una entrometida suegra. La regla del juego obliga a iniciar cada oración del sketch en el orden de las letras del abecedario. La química y confianza de este par de intensas fue solo un preámbulo de lo que promete su show que se presenta los sábados de octubre y noviembre en ‘La Estación de Barranco’

Frente a los reclamos de una suegra que exige atiendan a su retoño, Connie se defendió exclamado “bueno señora, cuando una mujer ha dado a luz puede hacer lo que quiera”, pues correspondía el uso de la letra b. Simulando los diálogos una parlanchina madre que reclama por su hijo recién casado, Angie Palomino soltó frases como “¡Caramba! yo he tenido 14 hijos, hijita y me ves parada, al segundo día nomás cocinando”, respondiendo con la c desatando las carcajadas del público.

La entrevista transmitida en todas las plataformas digitales de El Comercio recogió las anécdotas de la historia de amor de Connie Chaparro y Sergio Galliani. Así como los desafíos que afrontan como pareja y como padres de Nicola que tiene solo ocho años.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano para El Comercio.