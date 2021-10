Conforme a los criterios de Saber más

Emprendedoras, apasionadas, solidarias y perseverantes. Un grupo de 20 mujeres chocolateras de la comunidad nativa kechwa Copal Sacha, en el departamento de San Martín, viene demostrando que sí es posible romper con los paradigmas machistas de su zona al mismo tiempo que aportan a la economía de sus familias. Todo esto gracias a “Choco Warmi”: su emprendimiento de chocolates artesanales derivados del cacao, que también ha revalorizado a los productos de la zona.

Constituida el 31 de agosto de 2013, la Asociación de Mujeres Organizadas Choco Warmis fue promovida a través de un proyecto liderado por la Municipalidad de El Dorado, en la región San Martín, y financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

“La motivación principal (para su creación) fue gracias a ese proyecto y también por la razón de que ya existían nuestros productos para la transformación, ya había una organización de varones en la siembra del cacao. Entonces, las mujeres también estábamos en todo el derecho de organizarnos y de estar involucradas en alguna entidad”, comenta July Chávez, una de las socias representantes de “Choco Warmi”.

En la comunidad nativa de Copal Sacha -donde no es bien vista la participación de las mujeres en proyectos independientes de sus esposos- el emprendimiento fue apoyado por diversas instituciones públicas y privadas.

“El tema del machismo influye mucho y las mujeres no son muy independientes económicamente. Lo que hacemos es que esas personas puedan involucrarse económicamente, que puedan llevar unos cuantos soles a su hogar por intermedio de esta actividad. Son 20 mujeres que están organizadas y lo que buscamos es la mejora de la economía de las 20 familias”, explica Plácido Fasabi, uno de los representantes de la marca y mano derecha de las socias.

Justamente, lo que perjudica que más mujeres se unan a emprendimientos como “Choco Warmis” en dicha comunidad son los paradigmas machistas. “Nosotras como mujeres deseamos tener una organización bien consolidada, fortalecida, tener más socias. Queremos preparar también a las jóvenes para el futuro, que tengan esa pasión para bien de nuestra familia y ser mujeres independientes. Que tengan autonomía porque acá las mujeres sufren de no poder participar, elegir y opinar porque el esposo no las autoriza”, menciona Chávez.

Las mujeres chocolateras de la comunidad nativa de Copal Sacha buscan acabar con los paradigmas machistas de la zona. (Foto: Difusión)

Ocho años de “Choco Warmi”: más que una marca de chocolate

Desde su creación, “Choco Warmi” ha contado con varios aliados estratégicos que fortalecen la organización, a través de subvenciones económicas, asistencia técnica y articulación comercial. Sin embargo, la elaboración y venta de chocolates artesanales no es el único logro de este emprendimiento comunitario.

“A mí como socia me ha fortalecido mucho: he aprendido muchas cosas, he aprendido a expresarme. Nosotras como mujeres de la comunidad somos tímidas: no sabemos expresarnos, tenemos miedo, tenemos vergüenza. En ese aspecto a mí me ha ayudado bastante”, comenta July Chávez.

En 2018, la marca “Choco Warmi” logró ganar el premio como “Mejor producto Innovador” de la ExpoAmazónica Ucayali por su chocolate de Shica shica con 45 por ciento de cacao. Un acontecimiento que permitió a las asociadas ver que los productos naturales de la zona se empezaban a revalorar.

“Para nosotros fue una alegría haber ganado en medio de tantos chocolateros que habían concursado. Ahora ese producto (la Shica shica) la gente de acá ya lo valoriza. Rescatamos lo que ya teníamos olvidado”, menciona Chávez, quien agrega que la experiencia de “Choco Warmi” también le ha servido para volverse una persona más sociable, al momento de tratar de convencer al cliente.

Por otro lado, Delly Neyra, otra de las socias del emprendimiento, dice sentirse satisfecha con la resiliencia que han mostrado al momento de enfrentar la pandemia. “Somos como el ave fénix que nos caemos y seguimos adelante. Por ello agradecemos a las diversas instituciones que nos apoyan y nos han fortalecido bastante el año 2020 y 2021. Creo que la clave del éxito es esa unión y familia que nos fortalece más”, indica.

"Choco Warmi" cuenta con una variedad de chocolates artesanales y usa productos de la comunidad nativa de Copal Sacha. (Foto: Difusión)

De Copal Sacha al Perú: los productos de “Choco Warmi”

Si mencionamos a “Choco Warmi” tenemos que nombrar a su variedad de productos. Desde el galardonado chocolate de Shica shica, el emprendimiento cuenta también con variantes como el chocolate con sacha inchi, el chocolate con maní y el 100% para taza.

“También ofrecemos nuestras chocotejas, nuestros bombones que son de frutas de la zona como la naranja, la cocona, la uva regional, la maracuyá, el tomate criollo y también la carambola. Esos son los productos que ofrecemos con frutas de nuestra zona. Ahora, en la marca colectiva también estamos considerados para elaborar licores, pero es nuestro sueño para más adelante”, indica July Chávez.

En cuanto a la venta, las representantes señalan que se vienen comercializando sus productos en el mercado local, regional y nacional, pero en pequeña escala. Se les puede encontrar en Lima, Trujillo y Tarapoto.

“‘Choco Warmi’ hace su comercialización mediante internet, su página de Facebook y WhatsApp. No es de gran escala pero sí existen clientes permanentes. Quisiéramos realizar un proceso más agresivo a nivel comercial. Queremos actualizar nuestros registros sanitarios y renovar nuestros empaques”, explica Plácido Fasabi.

Antes de pensar en los planes del próximo año, donde planean expandirse mediante la compra de un terreno y la construcción de una planta, “Choco Warmi” estará presente en el Salón del Cacao y el Chocolate hasta el 3 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima.

“Un cliente que consume el producto Choco Warmi está consumiendo un producto natural. Recomendarles que consuman más los productos naturales. Espero que nuestros aliados nos sigan apoyando y confiamos en ellos”, finalizó July Chávez.

DATO: “Choco Warmi, actualmente, es parte de un programa denominado “Amazonía Indígena: Derechos y Recursos” de la ONG NESsT en conjunto con USAID, WWF.

VIDEO RECOMENDADO

Esta receta es muy fácil y te permitirá deleitar a tu familia con unos deliciosos muffins de chocolate. (Video: América TV) null