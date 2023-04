Durante el lanzamiento de su nueva serie “Citadel” en Londres, Inglaterra, Priyanka Chopra capturó no solo la atención del público, como también de su esposo Nick Jonas, al deslumbrarse con un vestuario inspirado en la película “Pretty Woman”, protagonizada por Julia Roberts de los años 90.

El vestido rojo de Priyanka Chopra

Hay miradas que lo dicen todo, como la que le ha dedicado Priyanka Chopra a Nick Jonas en el estreno de la serie ‘Citadel’ en Londres. Con un vestido largo de seda en tono rojo satinado, con hombros descubiertos y un llamativo escote, la estrella destacó por su cintura diminuta y su figura tonificada.

Priyanka Chopra desfiló por la alfombra roja con un vestido ceñido y elegante, con corsé drapeado en satén de seda rojo, el cual fue diseñado a medida por la reconocida marca Vivienne Westwood, inspirado en el icónico look de Julia Roberts en la película de 1990, “Pretty Woman”. Con 40 años de edad, Chopra resaltó sus rasgos con maquillaje en tonos intensos, con un labial rojo y su pelo castaño cayendo en suaves ondas sobre sus hombros descubiertos.

El look super elegante y sensual al mismo tiempo, parece haber llamado la atención no solo de diversos medios, sino principalmente de su esposo Nick Jonas, quien durante el lanzamiento de la serie ‘Citadel’ la miró de manera muy enamorada. Luego del evento en Londres, Nick Jonas también publicó un video en sus redes sociales dedicado a su esposa, en el que se la ve luciendo el espectacular vestido rojo. El cantante utilizó la canción “Burnin’ Up”, que se popularizó en 2008 gracias a los Jonas Brothers, y pareció sentirse muy orgulloso y enamorado de Chopra.

¿Cuándo se estrena Citadel?

La noche del martes (18), se llevó a cabo en Londres el estreno mundial de la serie de suspenso de espías de Prime Video, ‘Citadel’. El evento contó con la presencia de las estrellas del elenco, como Priyanka Chopra, Richard Madden y Stanley Tucci, además de los productores ejecutivos Russo Brothers y el showrunner David Weil. La serie ha sido uno de los programas más costosos de todos los tiempos, con un presupuesto de 250 millones de dólares, que solo es superado por la producción de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”. El thriller de espionaje, es el comienzo de una serie de sagas internacionales que se centrará en la vida de espías en diferentes países.

Como resultado, se ha confirmado que habrá adaptaciones en países como India e Italia y contará con seis episodios. Asimismo ‘Citadel’ estrenará sus primeros episodios el viernes 28 de abril en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Desde esa fecha, los nuevos capítulos se lanzarán semanalmente, todos los viernes, hasta el 26 de mayo.

La historia de amor de Priyanka Chopra y Nick Jonas

El romance entre Nick Jonas y Priyanka Chopra fue una de las parejas de Hollywood que tomó por sorpresa a muchos. No solo por la notable diferencia de edad, ya que ella tiene 40 años y él 29, sino también por las diferencias culturales que existen entre ellos. En el 2016, Nick Jonas decidió dar el primer paso a través de un mensaje a través del Twitter “Varios amigos me han sugerido que deberíamos conocernos”, a lo que ella respondió: “Mi equipo puede leer esto, ¿por qué no me envías un mensaje a mi teléfono?”. De esta manera, gracias a la iniciativa del cantante, ambos estuvieron hablando durante meses a través de las redes sociales. Finalmente, en el Met Gala de 2017, aparecieron juntos en público por primera vez, aunque todavía afirmaban que eran solo amigos.

Luego de un año, la pareja decidió oficializar su romance con dos ceremonias de ensueño. Una al estilo Hindu, conocida como la típica ceremonia Mehndi y al día siguiente, se llevó a cabo una segunda ceremonia de celebración al estilo occidental clásico, en la que ambos lucieron elegantes diseños de la marca Ralph Lauren.

A finales de 2021, la pareja dio la bienvenida a su primera hija Malti Marie Chopra Jonas. Sin embargo solo hicieron pública la noticia a principio de este año, debido a los problemas de salud que enfrentó durante su llegada al mundo. Según la pareja, la pequeña Malti Marie había estado más de 100 días en cuidados intensivos. Nick y Priyanka revelaron también que optaron por la gestación subrogada para tener a su hija.

En una reciente publicación, Nick Jonas comentó estar super orgulloso de su esposa. " Felicidades a mi amor y todo el elenco de Citadel por el estreno mundial, comentó en su publicación de Instagram.