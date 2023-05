12 / 12

El panorama planetario generará algunos contratiempos en el plano profesional. Las exhaustivas exigencias a las que te ves obligada a cumplir podrían generar tensiones o incluso enfrentamientos con tu jefe o compañeros. Podrás aliviar la carga en el ambiente con algún viaje de trabajo. Y no todo es negativo. A nivel personal, encontrarás la motivación que necesitabas para emprender y potenciar algunas ideas y proyectos que siempre quisiste hacer. Tu forma de comunicar será buena este mes, solo ten cuidado de no divulgar información de la que no estés segura o que no haya sido comprobada.