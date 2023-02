Al parecer, una de las parejas peruanas favoritas no habría celebrado el último día de San Valentín. Sí, hablamos de la Miss Perú Universo, Janick Maceta y el actor, Andrés Wiese, quienes han despertado rumores de separación tras confirmarse que ya no se siguen mutuamente en redes sociales. Además, la Miss Perú 2020 compartió recientemente un directo mensaje que haría alusión al fin de su relación.

Janick Maceta publica controversial mensaje en medio de rumores de separación de Andrés Wiese

Así como la relación entre la modelo peruana y el actor nacional se confirmó gracias a las redes sociales, actualmente su separación se estaría descubriendo por el mismo medio. La segunda finalista del Miss Universo cuenta con una fuerte base de fanáticos que anda muy pendiente de su actividad en redes sociales y fue así que nos enteramos que ambos han desactivado los comentarios en sus fotos de redes sociales y dejaron de seguirse en Instagram.

Foto: IG @janickmaceta

Luego de esos primeros actos sospechosos del fin de su relación, Janick Maceta compartió un controversial mensaje a través de sus historias: “Don’t ignore your intuition. Prayer is your voice, intuition is God’s answer (Nunca ignores tu intuición, la oración es tu voz, la intuición es la respuesta de Dios)”. La frase publicada por la también ingeniera de sonido alertó a sus seguidores sobre la posible ruptura de la pareja peruana.

Janick Maceta y Andrés Wiese habrían terminado su relación luego de salir juntos durante casi un año

Si bien Janick Maceta y Andrés Wiese confirmaron su relación en junio del 2022, los rumores del inicio de su romance comenzaron meses atrás.

Foto: Amor y Fuego

Como se recuerda, la pareja peruana fue captada en una cita nocturna en un conocido restaurante en enero del 2022. Antes de ese encuentro, varios usuarios de Instagram ya habían notado que ambos intercambiaban ‘me gustas’ en sus publicaciones desde diciembre del 2021.

En un inicio, ni la Miss Perú ni el actor confirmaron su relación públicamente. Sin embargo, en junio del pasado año, Janick Maceta decidió ponerle fin a las especulaciones y brindó una declaración a los medios locales: “Mi corazón está feliz. Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, pero, gracias a Dios, todo muy bien (…). Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, y creo que ambos estamos muy bien, tranquilos”.

Si bien aún no se conocen los detalles de la supuesta ruptura, podría tener algo que ver con los objetivos de cada uno y la diferencia de edad que existe entre ambos. La modelo Janick Maceta nació el 9 de marzo de 1994, por lo que tiene actualmente 29 años. Mientras que Andrés Wiese nació el 16 de diciembre de 1983, habiendo cumplido recientemente 39 años.