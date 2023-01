Dulce, desinhibida y muy conectada con sus principios. Así es Pía Requejo, la candidata recientemente anunciada para el Miss Perú 2023. La profesional en Diseño y Gestión de Moda, modelo y creadora de contenido digital, asegura que nunca buscó ser un personaje público, ni mucho menos se imaginaba convertir las redes sociales en su trabajo a tiempo completo. Tras ser elegida para participar en el certamen de belleza que este año tuvo como candidata a Alessia Rovegno, la peruana de 26 años nos revela lo honrada que se siente de competir en un concurso que, más allá de destacar la belleza física, busca convertir a la nueva representante nacional en una embajadora que comunique mensajes potentes al mundo.

—Iniciaste en el medio a través del mundo de las redes sociales y el modelaje. ¿Qué te llevo a tomar ese camino que ahora se ha convertido en tu trabajo?

Siempre me ha gustado mucho la fotografía. Era de las que tenía miles de álbumes en Facebook y cuando apareció Instagram hice básicamente lo mismo. En esa época -2013 aproximadamente- lo común era publicar una foto cada cierto tiempo. Yo era de las que subía constantemente contenido de mis viajes, mi vida diaria o looks y siempre tuve una comunidad un poco más grande que mis amigas. Incluso no entendía porque las personas me seguían (ríe). Luego empecé a hacer fotos y así iba teniendo contenido más profesional para publicar. Fue en el 2019 que aposté por las redes sociales como mi trabajo a tiempo completo. Creo que las personas perciben lo que es orgánico y hoy en día tengo una comunidad que aprecia lo que hago y realmente me conoce.

—Tu trabajo en redes también ha sido complementado por tu carrera profesional que tiene mucho que ver con la industria de la moda. ¿La moda siempre ha estado presente en tu vida?

Debo decir que primero estudié Administración, porque era la opción segura en el momento que salí del colegio. Luego me puse a pensar que me gustaba mucho la fotografía y me matriculé en Comunicación Audiovisual, pero al poco tiempo me di cuenta que la carrera no estaba orientada a lo que buscaba. Entonces, tomé la decisión final de apostar por la moda que siempre ha sido una de mis pasiones. Así fue como logré graduarme en Diseño y Gestión de Moda en la UPC, potencié mi imagen en redes sociales y llegué al mundo del emprendimiento. Y esto de emprender fue todo un reto porque me encargaba absolutamente de todo cuando lancé mi marca de botines. Después, -durante la pandemia- también me atreví a lanzar mi marca de moda con prendas muy casuales pero cómodas. Siempre he estado conectada con la moda y recuerdo que desde chiquita escogía mi ropa, la cortaba y elegía qué ponerme. Crecí con la libertad para vestirme como deseaba y eso me ha ayudado a desarrollar mi estilo.

—Tus seguidores pueden ver solo una pequeña parte de tu vida en redes sociales. Cuéntanos un poco más, ¿cómo es Pía en su día a día?

Creo que mi mayor cualidad es que me gusta mejorar constantemente. No compito con nadie, únicamente conmigo misma y por eso intento ser mejor persona, mejor amiga, mejor enamorada, mejor hija. Siento que siempre me esfuerzo en ver cómo mejorar y cómo sentirme mejor conmigo misma. Y por más que suene romántico, ando en continuo aprendizaje. Me gusta mucho nutrirme de herramientas que me hagan crecer a nivel personal. Y hablando sobre lo que me divierte, puedo decir que sinceramente es Instagram y Pinterest. Paso muchas horas en esas dos redes sociales. Ahora mismo, como recién me he mudado de la casa de mis papás, también ando muy afanada con todo el tema de la decoración del departamento que tengo con mi novio y de cuidar de mi hijo perruno, Jagger.

—¿Dirías que eres una mujer soñadora? ¿con grandes metas y aspiraciones?

Sí, totalmente. De hecho, haber apostado por mi trabajo al 100% en redes sociales es un gran paso para mí. Salir de lo convencional y vivir haciendo lo que me gusta y me fluye, es una decisión fuerte, pero muy gratificante. Y también creo que mis sueños me llevaron a entrar a la plataforma del Miss Perú para seguir creciendo y cumplir todos los objetivos que tengo en mente.

—Hablemos de tu participación en el Miss Perú 2023. ¿En qué momento te llegó la propuesta y cuando supiste que iba a ser una realidad?

Hace como un año, Lutty Lobatón -encargado del Miss Perú- me invitó a participar del certamen. En ese momento me sonó interesante, pero fue un tema que no llegó a más. En el 2022, me volvió a escribir para reunirnos en las oficinas, conocernos y saber un poco más del concurso. Y bueno, después de conversar, finalmente tomé la decisión de aceptar la propuesta. Formo parte del grupo de las retadoras, que somos chicas a las que la organización invita personalmente al concurso. Debo decir que fue muy lindo cuando anunciaron mi ingreso al Miss Perú porque no podía creer el nivel de aceptación que tuve y el buen recibimiento de la gente.

—Antes de este acercamiento con la Organización Miss Perú, ¿Alguna vez pensaste ser parte de un certamen de belleza?

Siempre he sido muy sincera con mi relación acerca de ingresar a un certamen de belleza. Creía que era algo que simplemente premiaba la belleza y eso era algo que no iba conmigo. Cuando conozco a Lutty y él me empieza a contar de qué se trata realmente la Organización Miss Perú y todos los temas sociales que ven, es cuando me doy cuenta que era un lugar en el que podía crecer exponencialmente. Esto no solo a nivel laboral y de imagen, sino también en lo social y emocional. Me di cuenta que puede ser una plataforma para comunicar lo que se tiene que comunicar o ayudar en lo que realmente se tiene que ayudar. Para mí, el Miss Perú no es una premiación a la belleza, es una premiación a como una mujer puede mostrar todas sus habilidades y enfocarlo a temas que ayuden a los demás. Y precisamente, los temas sociales están muy alineados conmigo. Soy de las personas que cuando veo cualquier injusticia en la calle, no puedo quedarme callada y simplemente no hacer nada al respecto.

—Te presentaron oficialmente como candidata en diciembre del 2022 y, a un mes de ese momento, ya estás en plena preparación para el certamen de este año...

Sí. Una de las razones por las que acepté participar en el Miss Perú de este año es porque siento que es un punto de quiebre en mi vida para seguir creciendo de forma orgánica. Si bien ahora soy parte de una plataforma más grande, el trabajo depende 100% de mí. Acerca del proceso de preparación para la competencia, he iniciado con las clases de oratoria que son parte fundamental del entrenamiento. Esto se complementa con lecciones de pasarela, entrenamiento en el gimnasio, clases de inglés y maquillaje, que definitivamente será muy beneficioso para la competencia final que será a fines de marzo.

—Y supongo que vienes aprendiendo acerca de lo que se busca en una futura Miss...

Totalmente, vengo aprendiendo mucho. Cada competencia tiene diferentes ideales de reina. Por ejemplo, el Miss International busca a una mujer que proyecte dulzura y serenidad, mientras que el Miss Supranacional o Miss Universo está más enfocado en el espectáculo. De hecho, algunos seguidores me dicen que me quieren en el Miss International pero realmente estaría feliz de aceptar la corona que decidan otorgarme...ojalá (risas).

—Tu participación en el Miss Perú definitivamente será una experiencia transformadora en tu carrera y en tu vida. ¿Cuáles son tus expectativas?

Estoy segura que será un punto de quiebre en mi vida por lo masiva que es esta plataforma. También, representar al Perú a nivel internacional sería un orgullo inigualable y me encantaría comunicar realmente lo que tenemos en nuestro país porque pasa mucho que la gente de afuera no sabe. Además, dar a conocer la ayuda que se necesita aquí creo que es importantísimo. En un futuro, me veo creciendo como imagen y desvinculándome un poco de las redes sociales. Lo que quiero decir es que siempre estén presentes pero tal vez ir entrando a otro medio como la actuación o la conducción. Me gustaría ir abriéndome camino en el mundo artístico.

