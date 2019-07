Magdyel Ugaz se quiebra al responder una pregunta del ´Ping Pong´ en #Dilo con Jannina Bejarano | VIDEO

El viernes pasado se estrenó el programa de espectáculos #DILO con Jannina Bejarano para El Comercio donde la primera invitada fue Magdyel Ugaz. La actriz no sólo reveló detalles de su vida jamás contados, sino que participó de dos divertidos juegos: Casting en Vivo y el 'Ping Pong'.



En este último la recordada 'Teresita' de 'Al Fondo hay Sitio' debía responder de manera muy rápida, una serie de preguntas con lo primero que se le viniera a la mente. Algunas de las interrogantes y respuestas fueron:

¿Algo que te pone insegura?

“Mostrar demasiado, no me gusta usar mucha faldita, siento que se me sale la piernilla chueca, las pantorrillas regordetas…”



Tu mayor defecto

No sé si es un defecto, pero… ¡soy muy dormilona! La gente hasta se asusta porque piensan que algo me ha pasado porque duermo demasiado.



Un momento muy pero muy feliz…

Cuando mi mamá regresó después de ocho años a Perú. Ese abrazo en el aeropuerto fue increíble. Se había ido gordita, toda rojita, colorada y regresó flaquita. ¡Fue un momento muy especial!



De pronto, el juego cambió su ritmo cuando Jannina Bejarano, conductora de #Dilo, mencionó al padre de la actriz, quien falleció en febrero de este año. Magdyel no pudo evitar quebrarse y soltar varias lágrimas al tener que hablar de ese ser tan amado que dejó de acompañarla físicamente.

Recordemos que, a los pocos días de la muerte de su padre, la ex 'Colorina' compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Los últimos meses siento que nuestras almas estuvieron más conectadas que nunca, mirarte solo me generaba amor, ternura, me provoca cuidarte y aliviarte todos esos dolores. Hoy que ya transcendiste te extraño mucho, pero abrazo saber que ya no sufres y eso me calma. Te amo papito”.

Mira el programa completo con Magdyel invitada aquí:

DATO: #Dilo con Jannina Bejarano se transmite todos los viernes por el Facebook e Instagram de El Comercio.