En las últimas semanas, redes sociales como TikTok se convirtieron en un campo minado donde las infidelidades de celebridades salían a la luz una detrás de otra. Esta vez, le tocó el desafortunado turno a la popular influencer mexicana Tammy Parra, quien a pocos días de haberse comprometido de la forma más romántica posible frente a la torre Eiffel en París, descubrió que Omar Nuñez, su novio, le había sido infiel a raíz de las polémicas declaraciones de la supuesta amante.

¿Quién es Tammy Parra? La influencer mexicana que se volvió tendencia en TikTok

Tammy Parra es una popular creadora de contenido mexicana que amasa 12 millones de seguidores en TikTok y más de 3 millones en Instagram. La gran acogida que recibió del público en redes la llevó a fundar su propia marca de suero de crecimiento de pestañas, a colaborar con distintas marcas de renombre internacional e incluso a ver su nombre expuesto en paneles en el Times Square en Nueva York tras ganar los Socialiteen Awards como Instagramer del 2022.

Con tan solo 21 años, Tammy se había convertido en todo un boom en las redes sociales. Logro que disfrutaba compartir con sus seguidores y las personas más importantes en su vida, entre ellas, su novio, el creador de contenido de 30 años, Omar Nuñez.

Destilaban tanto amor que se habían convertido en una de las parejas de influencers más queridas de México. Una historia de amor de 3 años que parecía haber llegado a su máximo punto a inicios de marzo, cuando Tammy y su novio se comprometieron en un romántico viaje a Europa. Sin embargo, el 9 de marzo, al siguiente día de su cumpleaños y tan solo a unos días del compromiso (y mientras aún se encontraban en París, donde fue la pedida de mano), Tammy descubrió que su novio le había sido infiel a raíz de la polémica confesión de la supuesta amante Andy Caballero, influencer mexicana dedicada al OnlyFans.

Así respondió Tammy ante la infidelidad de su prometido

Las controversiales declaraciones de Andy Caballero en TikTok e Instagram desataron una ola de críticas y teorías que llegaron a oídos de Tammy, cuya primera reacción fue de negación. “Al principio yo creí que era un fotomontaje pero luego comenzaron a salir más pruebas y ya fue demasiado, la vida es una montaña rusa y es algo que me duele porque yo creí conocer a esa persona ”, dijo entre lágrimas en el primer vídeo en TikTok en el que decidió contar su sentir respecto a la noticia.

“Así como hice mi relación pública pues tienen derecho a saber qué pasará. Con el dolor del mundo, decidí terminar mi relación. Y o soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre, sé perfectamente lo que me merezco y en mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a la persona que no me valore y no respete ”, aseguró.

A raíz de lo sucedido, Tammy empezó a compartir publicaciones e historias en redes sociales relacionadas al tema. Acto que ella nombró como su propio proceso de sanación. (Fotos: TikTok @tammy.parra)

Luego de el primer vídeo que alcanzó los 50 millones de vistas, Tammy decidió borrar casi todas las fotos que tenía en ambas redes sociales junto a su ahora exnovio. Por su parte, el influencer acusado de infidelidad hizo ‘mea culpa’ a través de sus historia de Instagram.

“Tammy no se merecía esto ni mucho menos, es una increíble mujer. De verdad que tenía todo con ella. No hay una razón, no hay una justificación la cual pueda decir por qué hice esas acciones pero quiero disculparme nuevamente con todos ustedes y cometí el peor error de mi vida”, dijo el exnovio de Tammy entre lágrimas luego de las declaraciones de ella y la otra mujer involucrada. Acto que muchos de los seguidores repudiaron por tratarse de una infidelidad que, según Andy Caballero, se dio mientras el influencer planeaba la pedida de mano a su ahora exnovia.