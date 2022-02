Rihanna volvió a sorprender a todos en redes sociales con nuevas fotos de su embarazo. Sobre la descripción “Cómo la pandilla llegó al mes de la historia negra” (original: “how the gang pulled up to black history month”) en su perfil de Instagram, Rihanna confirma la dulce espera de su primer hijo con el rapero A$AP Rocky.

En formato de galería, Rihanna subió algunas fotos en las que ya se le había visto paseando junto a su pareja con el épico look con el que fue vista en las calles de Nueva York: un abrigo rosa chicle de Chanel de la colección Otoño-Invierno 1996/1997 abierto hasta debajo del pecho, dejando al descubierto su creciente barriga adornada con una cadena de coloridas joyas. Además, compartió una enternecedora foto casera mostrando el avanzado estado de su embarazo.

Famosos y fans de todo el mundo compartieron de forma efusiva su asombro y felicitaciones en los mensajes de la publicación que sobrepasó los 14 millones de corazones en Instagram: personalidades como Gigi Hadid, Nicky Minaj, Lizzo, Cara Delevigne, Ciara, Jordyn Sparks, el autor de las épicas fotos de su embarazo, Diggzy, entre otros, son los que se apresuraron a celebrar a la futura mamá.

Asimismo, cabe recordar que la dueña de “Fenty Beauty” mantuvo en secreto la noticia de su embarazo para revelarlo en el mes de la historia negra, pues sabemos que Rihanna es una ardua activista en defensa de los derechos de la comunidad afroamericana y que la fecha de la revelación de su embarazo fue para coincidir con el inicio del mes de la historia negra, como comenta en el post.

EL EMBARAZO QUE ROMPIÓ RECORDS

Después de las épicas fotos de su embarazo difundidas por la revista People, Rihanna se convirtió en tendencia #1 en Twitter en casi todo el mundo. Además, alcanzó los 20 millones de seguidores en Instagram, protagonizó portadas y artículos en todas las revistas de moda y cubrió titulares de medios en casi todo el mundo.

