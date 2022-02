La modelo Alessia Rovegno tiene una fórmula de moda que la inspira a crear outfits casual-chic que son inmunes al paso del tiempo.Alessia Rovegno ha logrado convertirse en una ‘It girl’ del momento dentro de la escena del espectáculo peruano. Y es que la hija de Bárbara Cayo y Lucho Rovegno goza de una belleza y frescura que han captado la atención de distintos portales de moda y belleza. Un aspecto en particular que no pasa desapercibido de la modelo es su estilo de vestir, una expresión que hemos descifrado en cinco puntos para comprender mejor la esencia detrás de sus looks.

MIRA TAMBIÉN: Georgina Rodríguez conoció a Cristiano Ronaldo en Gucci: ¿qué se necesita para trabajar en la casa italiana?

Colores sólidos

Si hacemos una radiografía del Instagram de Alessia Rovegno, podemos ver que la modelo hace de los colores sólidos los grandes protagonistas de sus looks. Tonos como el blanco, azul, rojo o negro actúan como pilares que ella utiliza para armar sus atuendos, tanto de invierno como de verano.

Piezas atemporales

La vibra que transmite Alessia Rovegno a través de sus outfits es una de ‘girl next door’ con una dosis de elegancia, la cual es atribuida a las piezas atemporales que forman parte de su cápsula personal. Mezclilla, estampados clásicos, siluetas simples y los colores sólidos son ingredientes que traen a la vida atuendos simples pero sofisticados que nunca pasarán de moda.

Prendas entalladas

Un consejo que nos dan los estilistas para hacer que nuestros atuendos luzcan fabulosos sin mucho esfuerzo es asegurarnos que las prendas estén bien entalladas, y Alessia Rovegno es un ejemplo de ello. Lejos de optar por ítems apretados y poco favorecedores, esta recomendación prioriza aquellos outfits que se adapten a nuestros cuerpos y estilicen la figura.

Elementos preppy

Si bien Alessia Rovegno tiene una esencia de ‘girl next door’ que deja que su belleza sea el mejor complemento para sus looks, un elemento que hemos podido identificar dentro de sus atuendos es la influencia preppy. ¿Cómo lo sabemos? La modelo lleva en su cápsula personal elementos típicos de este estilo como blazers, estampado tartán y una paleta de colores a fin (rojos, azules, blancos) que combinados con otros ítems le dan un resultado casual-chic inmune al paso del tiempo.

Toque glamuroso

Los elementos casuales y la corriente preppy son algunas de las principales influencias de Alessia Rovegno al vestir, sin embargo, como cualquier amante de la moda, a ella también le gusta experimentar con otros estilos de vez en cuando. Es así que para darle color, emoción y glamour a sus atuendos, la modelo se anima por prendas con tonos vibrantes, cortes en tendencia o acabados texturizados los cuales le dan looks de portada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de Saber más