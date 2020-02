Selena Gomez ha hablado sobre activismo, amor, identidad latina y el papel de Instagram en lo que ha significado su primera -larga- entrevista este 2020. Para ella, la revista Dazed no ha convocado a un solo periodista para que maneje las preguntas, sino que más bien creo un cuestionario con inquietudes sobre Gomez que tenían distintas celebridades y fans alrededor del mundo.

Así, en la entrevista a la intérprete de "Look At Her Now", participaron estrellas como Timothée Chalamet, Yara Shahidi y Katherine Langford, como también su mejor amiga Petra F Collins y cuentas de fans como "@videosofgomez".

Brianna Capozzi, fotógrafa de moda encargada de la sesión, también brindó un par de preguntas al cuestionario de Gomez, ambas en referencia al papel de la red social Instagram en su vida. En la primera, Capozzi le preguntaba a Selena lo siguiente: ¿Si hoy pudieras presionar un botón y acabar para siempre con Instagram, lo harías? A ello, la cantante respondió con risas -según la entrevista web de Dazed- y afirmó que si lo haría.

Ella sustenta que si pudiera encontrar un balance o termino medio de la situación sería excelente, pero que estaría mintiendo si dijera que Instagram no está destruyendo a parte de su generación y sus identidades. Además, reconoció que ella nunca lee nada de lo que le ponen en redes: “Esto ha sido algo difícil, porque solía leer todo lo que ponían por mucho tiempo. Pero ya no, y lo digo en serio”.

Esto resulta un poco irónico luego de que por años la cantante ocupara el puesto como la mujer más seguida en esta red social (puesto que perdió luego de que se retirara de redes sociales para lidiar con problemas de ansiedad y depresión), y que este año ha sido ganado por Ariana Grande, dejándola en segundo lugar con más de 167 millones de followers.