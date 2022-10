Por fin, se estrenó el tan esperado regreso musical de Shakira tras su mediática separación con Gerard Piqué. Y es que la cantante colombiana tenía a medio mundo en vilo por el tema que trataría su canción, pues es de conocimiento público que suele volcar sus sentimientos y relaciones pasadas en la letra de sus canciones. “Monotonía” es su nuevo sencillo junto a Ozuna en el que además de cantarle al desamor, podría revelar nuevas pistas e indirectas en torno a las razones que la llevaron a separarse del futbolista.

Shakira está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida y nosotros somos testigos a través de su música. Lo vimos en “Te felicito”, donde Shakira le canta a la infidelidad, revelándose meses después que Piqué le había sido infiel. Y ahora, como parte de su proceso de sanación, lo estamos viendo en “Monotonía”, la nueva bachata cuyo tema central gira en torno al desamor , la ruptura dolorosa como consecuencia de una desgastada relación.

Aburrimiento en la relación

Como el título lo dice, la monotonía de la rutina se alza como uno de los problemas más difíciles para una relación (quizás también para la suya). “No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría” es el coro de la canción. Razón por la cual se especula que el desgaste de su relación con Piqué sería un problema latente que la pareja fue arrastrando y que con el tiempo detonó en una dolorosa ruptura .

Sin vuelta atrás

“Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa movie ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario” dice la letra, por lo que la cantante estaría dejando en claro que su relación amorosa acabó definitivamente y que, probablemente, ella habría tomado la iniciativa de terminar con la relación de una vez y priorizar su amor propio.

Desigualdad en el amor

Con decepción y tristeza, la cantante cuenta que aunque ella dio todo para salvar su relación con el padre de sus hijos, él no habría hecho lo mismo. “Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando ”, revela.

Narcisismo

Dejando en claro que él no quiso mover ni un dedo por la relación, Shakira lo tilda de egoísta y narcisista , pues en declaraciones anteriores la cantante había contado que ella tuvo que hacer sacrificios para el bienestar de su matrimonio y el éxito de la carrera de Piqué y eso se reflejó en la letra de la canción: “De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud”, sentencia la cantante.

Acuerdos de paz

Y aunque la canción explora todas las razones que llevaron a la ruptura definitiva, Shakira cuenta que aún está procesándolo con cuidado, ya que aunque se cortó el lazo de amor, aún los une el familiar por los hijos que comparten. “ Este amor no ha muerto pero está delirando ”, es la frase clave.

Mensajes ocultos

No solo la letra de la canción (que es la más obvia) da pistas sobre lo que pasó en su relación, sino también ciertos elementos y símbolos ocultos en su videoclip. Detalles como el inicio con un pedazo de “Te felicito”, que significaría la continuación de su historia; el hombre que le dispara al corazón, quien va vestido igual que Piqué en el videoclip de “Me enamoré”, canción que Shakira le dedicó; e incluso el corazón en la mano y el agujero en el pecho, que simbolizan cómo se siente a raíz de todo (como mencionó en una entrevista pasada).