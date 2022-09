La noticia de la separación de Shakira y Gerard Piqué cayó como un balde de agua fría para todos. Y es que de la noche a la mañana, la superestrella del pop latino se vio envuelta en el ojo de la tormenta: la infidelidad de su entonces pareja y padre de sus hijos, hizo que su relación amorosa y su vida familiar se desmoronaran. Después de lo acontecido, la cantante se refugió en su casa de Barcelona junto a sus hijos y evitó dar declaraciones al respecto. Sin embargo, ahora decidió romper su silencio y contar la verdad detrás de lo sucedido.

“Nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”, contó. “Es real la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, agregó.

Sobre las indirectas en “Te Felicito”

Según la entrevista que dio para el medio Elle, Shakira indicó que la música fue su refugio, su terapia, para poder sobrellevar el cargamontón emocional y mediático sobre uno de los momentos más oscuros en su vida . “Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal”, afirmó.

Sobre el ‘affaire’ y la nueva pareja de Piqué

Y aunque Shakira prefirió mantener en privado los detalles de la disolución de su relación, recalcó el esfuerzo y los sacrificios que hizo para mantener unida a su familia y procurar el bienestar de sus hijos y su esposo.

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha”, expresó. “Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor ”, agregó.

Sobre estar sola y no sentirse sola

No es novedad que Shakira es una mujer que siempre ha preferido el compromiso a la soltería. Sin embargo, reveló que en este nuevo capítulo prefiere enfocarse en sus hijos, su familia y sus amigos que la apoyan.

“Toda mi vida he estado en relaciones y pensé que ese era el estado ideal para una persona. Ya sabes, ser parte de una pareja. Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente. Es suficiente. Por ahora. Sí. Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa ”, expresó. Ver cómo se volvía pedazos su gran sueño de tener una familia para siempre fue una de las cosas más dolorosas para ella. “Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”, contó al respecto.

Sobre la batalla por la custodia