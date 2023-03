Por fin la espera terminó. Luego de una primera temporada donde la espectacular Georgina Rodríguez le abrió las puertas de su mansión y su lujosa vida al lado de sus hijos y Cristiano Ronaldo al gigante del streaming; por fin hay nuevas luces sobre la segunda temporada. Luces muy claras, ya que el anuncio de la fecha exacta del estreno de la segunda temporada y su tráiler está tan sólo a cuestión de días. Entérate aquí de todo lo que sabemos hasta el momento sobre “Soy Georgina”, uno de los más grandes hits de Netflix.

“ 24 DE MARZO #SoyGeorgina @netflixes ❤️❤️❤️” fue la descripción que usó Georgina para anunciar en redes el tan esperado regreso de la segunda temporada de su reality. En cuestión de horas, la publicación sobrepasó el millón de “Me gusta” .

La frase memorable con la que Gio vuelve es “¿Quién diablos es Georgina?” (Who the fxxx is Georgina?), acompañada de una serie de fotografías de ella en los atuendos más espectaculares en una combinación armoniosa de rosa, rojo, blanco y negro.

“Soy Georgina” estrena nuevo tráiler

El anuncio de la segunda temporada de la exitosa serie reality trajo consigo el lanzamiento de un nuevo tráiler donde múltiples Georgina’s representan las diversas facetas en estilo de vida lujoso de la ahora magnate. Rodeada de bolsos, prendas, accesorios y diversos artículos de diseñador, Georgina Rodríguez se muestra más que lista para aceptar el reto de equilibrar su vida como modelo y mamá; además de mostrar su lado más vulnerable, algo que sus fanáticos y demás aficionados que amaron la primera temporada aún no tuvieron la oportunidad de ver.

Aún se desconoce con cuántos capítulos contará, pero muchos presumen que será similar a la primera (6 capítulos). Y en cuanto a las novedades familiares, el ingreso de la nueva razón de su vida, la pequeña Bella Esmeralda, además de algunas revelaciones sobre cómo afrontaron la pérdida del gemelo mayor. Sin duda, será una jugosa entrega llena de lujos y extravagancias al más puro estilo de Georgina.

Aquí puedes ver el tráiler: