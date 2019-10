La talentosa cantante de salsa y baladas, Susan Ochoa, participó del juego Ping Pong de #Dilo con Jannina Bejarano. En el divertido segmento que expone el sentir más íntimo de los entrevistados, la ganadora de Viña 2019 abrió su corazón al público confesando cuál fue el trabajo más difícil que le tocó enfrentar en su vida.

Aunque la intérprete natural de Pátapo, Chiclayo no desmerece ninguno de los trabajos que ha realizado en el pasado, confiesa que el más difícil fue el tener que subirse a cantar en los micros de la capital peruana. "No conocía las rutas, dónde me iba a dejar el carro”, señala.

¿Gisella Valcárcel?, ¿El artista del año?, ¿Su mayor defecto?, ¿Qué consigue sacarla de quicio? fueron otras de las preguntas que la ganadora de las dos gaviotas de plata en el Festival Internacional Viña del Mar 2019, tuvo que responder en el juego del Ping Pong de #Dilo.

En Casting, otro de los juegos #Dilo, sorprendió al público demostrando sus dotes actorales por primera vez ante las pantallas. También deleitó con su privilegiada voz interpretando temas de Luis Miguel, Thalía, Yuri, José José, en el juego Dilo cantando.