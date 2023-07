¡Tamara Falcó se casó! Luego de unos meses de bastante polémica, la Marquesa de Griñón contrajo matrimonio con el empresario Iñigo Onieva, cerrando así un capítulo de rumores, escándalos y altibajos. Recordemos que en septiembre del 2022 Tamara anunció su compromiso con Onieva y horas después salió a la luz una infidelidad por parte del empresario hacia la socialité. Lo que se pensó que sería el fin de un romance se volvió en el foco de los medios y su desenlace tuvo lugar el último sábado en la finca El Rincón, donde la flamante novia llevó dos vestidos que dieron mucho de qué hablar.

En un matrimonio con 400 invitados, Tamara Falcó se dio el “sí quiero” con Íñigo Onieva, muchos fueron los detalles que llamaron la atención; sin embargo, uno de los mejores guardados por fin salió a la luz: su vestido de novia. El diseño, realizado por la firma de Carolina Herrera y a cargo del director creativo Wes Gordon y cinco profesionales más, fue resguardada durante todo el tiempo de planeación de la boda, y es que no es para menos, ya que la flamante prenda ha causado tendencia en internet por su gran parecido con el que llevó la reina Letizia en sus nupcias.

Lo estabais esperando y ya lo tenemos aquí 💍¡La exclusiva más esperada en la revista de esta semana que llega mañana a los quioscos! La boda de #TamaraFalcó e #IñigoOnieva: el triunfo de su amor ❤️ pic.twitter.com/UDO7KpYXIP — Revista ¡HOLA! (@hola) July 9, 2023

“Una opción muy tradicional, pero muy moderna”, fueron las palabras del diseñador a su llegada a Madrid. El vestido, que en un inicio se pensaba que estaba inspirado en el de Grace Kelly, ha sido tendencia en las redes sociales, ya que los internautas aseguran el único parecido es el cuello del mismo. Sin embargo, es su similitud con el de la reina de España lo que realmente ha llamado la atención. El diseño de cuello de chimenea y mangas francesas, resaltó a la perfección la clavícula de la Marquesa, quien lució bella y resplandeciente en su boda.

Además, la prenda tenía un bordado hecho a mano de hilos de metal en los hombros y una franja vertical en el pecho de hilos de metal, lo que le daba aún más parecido con el diseño de Manuel Petargaz. “Tiene un aire majestuoso más que de princesa, encaje de corto, de una sola pieza. Llevaba un velo sencillo de tul mórbido. Podría recordar a la emperatriz Sissi de Austria”, fueron los primeros datos que se dieron a conocer en el programa de Emma García, “Fiesta”.

Por otro lado, no fue solo en el vestido el parecido con el look de la monarca de España, sino que también se cuestiona la tiara y el velo. Aunque Tamara llevó una tiara de gran valor sentimental para ella, ya que es la misma que su cuñada Amparo Corsini, esposa de Manuel Falcó, lució en su matrimonio, no se ha podido negar las similitudes en todo el traje. Es por ello, que la socialité ha sido blanco de críticas, quienes cuestionan la originalidad de su diseño.

Así q la " inspiración " de Tamara era "echar un ojo" al vestido de Pertegaz q llevó Letizia Ortiz a su boda.Qué fuerte. Creí q lo pensaba yo sola.Pero veo q lo ve mucha gente. El de Pertegaz es categoría superior pic.twitter.com/HrRrDYHrNQ — morsis (@bubela12) July 9, 2023

El traje, diseñado en seis semanas aproximadamente, fue uno de los detalles más esperados de la boda, ya que hace unos meses, la marca Sophie et Voilà, que originalmente iba a ser la encargada del vestido, lanzó un comunicado en el que mencionó que por respeto a la originalidad de otros diseños, no confeccionarían el atuendo de Falcó. “Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó”, comenzaba el comunicado.

“Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño”, continuaba. Fue este anuncio lo que causó un gran revuelo, puesto que los seguidores de la que se denomina la boda del año empezaron a cuestionarse sobre el diseño del vestido. “Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma”, cerraba el anuncio de la firma de lujo.