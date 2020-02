Una misteriosa llamada telefónica fue motivo de discordia entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi. En #Dilo con Jannina Bejarano la pareja protagonizó una acalorada discusión porque el argentino se negó a esclarecerle a su pareja quién era la mujer con la que se comunicaba a través de su celular.

En el juego Impro en ABC, la dupla cómica y pareja sentimental recreó una hilarante escena de celos y desconfianza. Siguiendo el inquebrantable orden de las letras del abecedario antiguo –porque contempla letras descontinuadas como ch y ll-, Julián Zucchi y Yiddá Eslava participaron en el juego favorito de los espectadores de #Dilo.

“Amor, ¿quién te llamó?”, fue la frontal frase de inicio de Yiddá Eslava. “Bueno… no sabría decirte porque tengo varias llamadas en el día, amorcito”, respondió con la letra B un nervioso Julián Zucchi. “Caradura eres, ¿no? ¿Cómo vas a decirme “varias llamadas en el día”? ¿Quién te ha llamado? Porque huelo el ambiente agrio”, replicó sobresaltada Yiddá. “¡Ch… se dio cuenta! Me descubrió. No amor, nada de agrio. ¿Por qué siempre andas sospechando de mí?”, se defendió Julián con el dígrafo CH.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi serán los nuevos invitados de #Dilo con Jannina Bejarano.

La situación continuó con Julián sumamente nervioso desatando cada vez más la furia de Yiddá que inclusive, al llegar a la letra R, no dudó en entonar la canción: “Rata de dos patas, te estoy hablando a ti porque es bicho rastrero…”.

A lo largo de la entrevista, la pareja que tiene ocho años de relación dio detalles del vuelco que dio a su vida convertirse en padres de Tomás, hace tres años. También recordaron cuando Maluma estaba en Combate y le tiraba maicito a Sheyla Rojas, además, opinaron sobre el distanciamiento de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.