Julián Zucchi y Yiddá Eslava se conocieron en 2012, bajo los reflectores y las miradas de los miles de seguidores de Combate, en ese entonces un pionero reality de competencia en el país. Pero en el programa no solo surgió el amor entre ellos, Combate también vio en sus inicios al famoso cantante colombiano Maluma en aparentes coqueteos con Sheyla Rojas. Además, fue el último lugar donde se apreció la amistad entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. La pareja contó en #Dilo con Jannina Bejarano a qué combatientes siguen frecuentando y cómo tomaron el distanciamiento de una de las duplas más queridas de la televisión peruana.

Muchos años han pasado, pero Yiddá y Julián aún mantienen contacto con algunos de los combatientes de la segunda temporada. “Con quien nos reencontramos siempre y nos encanta es con Mario Hart, también con Mario Irivarren y con Israel Dreyfus” revela Yiddá. Julián añade que, aunque Miguel Arce esté en México, abriéndose camino como actor, siempre se escribe con él. “También con la que yo converso mucho es con Sheyla, no tenemos el tiempo de sentarnos, pero hablamos mucho” añade Yiddá.

De izquierda a derecha: Zumba, Julián Zucchi, Sheyla Rojas, Yiddá Eslava, Michelle Soifer y Marrio Irrivarren. Miembros del equipo Rojo en la segunda temporada de Combate. (Foto: Facebook)

Miguel Arce, Yiddá Eslava, Mario Irrivarren y Julián Zucchi. (Foto: Instagram)

Recordemos que también, hace ocho años, un joven Maluma compartía sus primeras canciones y se abría paso en el camino de la música. Así, dando los primeros pasos de su carrera, participaba en Combate. Yiddá Eslava y Julián Zucchi lo conocieron en esa etapa. “Maluma por ejemplo ya no me escribe, no sé por qué”, comenta Yiddá. “A mí me ha escrito, pero le dije: por favor no me pidas participar en ‘Si, mi amor’”, bromea Julián sobre la estrella internacional.

Sobre el rumor de que el intérprete de ‘Felices los cuatro’ coqueteaba con la ex chica reality, Sheyla Rojas, desmintieron los entredichos. “Él le tiraba maicito a lo que caminaba, creo que hasta a Marisol Crousillat le tiraba maicito”, bromea el argentino. “Era chibolo y con dejo colombiano. Quizás se te acercaba a preguntar cuál era el menú y tú ya pensabas que te estaba coqueteando”, refiere Yiddá simulando el acento del país cafetero.

Maluma y Sheyla Rojas. (Foto: Facebook)

En #Dilo con Jannina Bejarano, fue inevitable preguntarles sobre el distanciamiento entre los ex conductores de Combate, Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, tras la contratación de Díaz como conductor de Esto es Guerra. “¡Fuerte!”, comenta Yiddá sobre cómo recibieron la noticia después de haber compartido tantas experiencias junto a ellos. “Para nosotros lo más triste fue la parte humana porque eran amigos de toda la vida”, explica Julián. “Hay etapas, no iban a ser el gordo y el flaco mil años”, añade Eslava. “Claro, el alejamiento como dupla televisiva, están en su derecho, pero el que una amistad se termine es feo, porque a veces, en las amistades que también nos alejamos por tonterías. Ojalá llegue el momento en que los veamos reencontrados en televisión”, agrega el argentino Julián Zucchi.

Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Para la pareja que protagoniza ‘Sí, mi amor’, el distanciamiento de los expolizontes es penosa porque se reflejaba ante las pantallas de televisión esa complicidad y amistad que existía entre ellos. También reconocen que es un tema muy delicado y que no serían capaces de involucrarse. “Son dos adultos y como profesionales cada uno sabe por qué tomó la decisión. Yo me he cruzado en eventos con Gian Piero y no le he tocado el tema porque es como una relación”, explica Yiddá Eslava. “Renzo es nuestro ‘pata´, hasta hemos hecho una parrilla juntos y tampoco hemos hablado al respecto”, dice Julián añadiendo que son muy respetuosos con la situación. “Si alguno de ellos nos pide conversar sobre el tema se habla, pero nosotros no nos vamos a meter porque solo ellos saben lo que pasó”, expresa Julián.

Finalmente, la pareja se mostró en favor de que la exdupla televisiva mantenga en reserva el caso. “Feo sería que salgan a hablar mal el uno del otro. Los dos son unos caballeros”, sentenció el exparchis.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi rememoran su época en Combate

En otra parte de la entrevista, la pareja habló sobre su paternidad y reveló que son muy felices practicando colecho (duermen con su hijo de tres años), también que probaron placenta y leche materna. Además, diestros en el humor, realizaron una hilarante escena en la que Julián, un esposo ejemplar, recibe una misteriosa llamada que levanta las sospechas de su esposa.