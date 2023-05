2 / 6

La técnica clásica de ponerse ruleros en la cabeza antes de dormir o durante un período en el que no haces nada relevante ahora se convertirá en tu favorita. Para ello deberás separar meticulosamente tu cabello ligeramente húmedo en mechones y enrollar cada uno con el rulero. Asegúrate de que no queden flojos y estén cómodamente sujetados al mechón, no querrás que el proceso que te tomó tanto esfuerzo se deshaga en cuestión de minutos. Además, recuerda que el tiempo que los lleves en la cabeza dependerá de qué tan maleable y predispuesto a las ondas sea tu cabello. (Foto: Pinterest)