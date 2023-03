Anahí de Cárdenas no deja de acumular logros en el extranjero y esta vez no fue la excepción. La multifacética actriz peruana fue invitada al estreno exclusivo de “Misterio a la vista 2″, la exitosa película de Netflix protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler, en el emblemático Regency Village Theatre ubicado en el corazón de Westwood, Los Ángeles. Fiel a su efervescente estilo y personalidad, Anahí llevó un espectacular y vibrante look creado por diseñadores peruanos.

“Peru is in the house” escribió una eufórica Anahí, orgullosa de representar al Perú en un estreno de tal magnitud. Muy acorde a la ocasión y la temática cocktail de la película, la también cantante posó ante las cámaras en la alfombra roja luciendo un vestido de dos piezas compuesto por un top de moños y una falda corta acampanada. Un colorido atuendo en fucsia y rojo del reconocido diseñador peruano Amaro Casanova .

Como complemento, Anahí llevó clásicos tacones en punta en tono nude de la también marca peruana Lola by Melissa del Solar y joyería sutil en clave dorada. Además, acorde a la fresca vibra del estreno, optó por llevar el cabello suelto, con efecto mojado y recogido hacia atrás, peinado que resaltó aún más sus facciones y su maquillaje ahumado.

El look de Jossety Hurtado en la premier

La invitación al estreno del nuevo éxito de Netflix también alcanzó a la influencer peruana Jossety Hurtado, quien, en contraste con el colorido y juvenil look de Anahí, se lució en la alfombra roja con un imponente vestido negro con bordados, transparencias y aberturas dramáticas en el pecho y la pierna. Una creación de la diseñadora peruana Maritza Mendoza.

A juego con su melena rubia, Jossety llevó un minibolso dorado como complemento y sandalias negras de tiras. Orgullosa por también representar al Perú, no dudó en tomar una selfie del recuerdo al lado de Anahí, con quien compartió diversas actividades en Los Ángeles en las últimas semanas.