El look 'futurista' de Sophie Turner | FOTOS

Luego del éxito de su personaje en la serie Game of Thrones, Sophie Turner está lista para encarnar a una de las superheroínas más poderosas del universo X-men, y durante la promoción mundial del film no ha parado de transmitir su audacia en cada look que lleva.



Siendo Louis Vuitton una de sus firmas favoritas, la actriz se ha decantado por trajes que se caracterizaban por jugar con volúmenes, estructuras y estampados de estilo 'arty'; además, el maquillaje que los complementaba siempre ha sabido sumar puntos y robar aún más miradas.

Este ha sido el caso de su última tenida, una pieza de la colección Resort 2020 de Louis Vuitton, compuesto por un conjunto de dos piezas de rayas negras y plateadas brillantes, y cubierto por un vestido de malla transparente en color plateado.

¿Quieres conocer más detalles del look de Sophie Turner? Recorre la galería que acompaña el inicio de esta nota y descubrirás más datos.