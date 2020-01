En las ultimas semanas se ha visto a Margot Robbie promocionando su nueva película “Birds of Prey”. Primero estuvo en México y luego viajó hasta Londres, lugar donde se realizó la última ‘premiere’. Ahí lució un look en homenaje al personaje que interpreta, al del arlequín famoso llamado Harley Quinn. La actriz australiana robó las miradas en la ‘red carpet’ con un vestido negro de plumas y falda voluminosa.

La firma encargada de realizar el diseño fue Dries Van Noten. Este estuvo compuesto por un escote asimétrico cubierto de plumas, falda plisada y voluminosa, todo en color negro. Ella complementó su look oscuro con unos guantes fucsia similares a los de Marilyn Monroe. En el trailer de la película, se la ve a Harley vestida como Marilyn con un vestido y guantes en tono fucsia, similar a los de “Diamonds are a Girl’s Best Friend”. En la película, también se ve a Harley usar una chaqueta llena de cintas multicolor, por lo que en esta ocasión, Margot las reemplazó por ligeros plumajes.

Asimismo, la tendencia de llevar guantes largos se ha visto recientemente a varias celebridades como Blake Lively, Beyonce, Zoë Kravitz, entre otros. Para conocer más acerca del look de Margot Robbie, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.