Meche Correa siempre habla del Perú. Quien es fanático de sus diseños conoce el alma blanquirroja de la artista peruana, que siempre resalta nuestra historia y el verdadero significado de ser peruanos en cada una de sus piezas. Después de más de dos años de pandemia, Meche regresó a las pasarelas este jueves durante la primera fecha del Boutique Moda, el desfile de moda peruana organizado por la Alianza de Diseñadores del Perú; de la que forma parte. En las instalaciones del hotel Hyatt Centric, ubicado en plena avenida Jorge Basadre, conocimos ‘Renacer’, su nueva obra.

Colores sólidos como el verde o azul dieron el toque de color a la colección, presentada durante la primera fecha del Boutique Moda. (Fotos: Kike Sánchez)

La pausa de los últimos meses no solo se debió a la pandemia, también a un tema personal. Tras meses de luchar con un fuerte problema de salud, la diseñadora peruana se siente más sana y lista que nunca para volver a crear. “Mi doctor me pidió un año de para...le tuve que dejar en claro que en meses tenía que estar lista para empezar de nuevo”, bromea la modista peruana desde bambalinas. Aunque no se aleja de la realidad: Meche parece más fuerte que nunca y su recuperación, como ella lo dice “es todo un milagro”. ‘Renacer’, su última colección, habla justamente de eso: de empezar de nuevo. No solo en la vida de la diseñadora, sino en la de todos. De ahí que el concepto resulte tan familiar tras lo vivido los últimos dos años.

La colección, que fue recibida con aplausos y gritos entre los asistentes, destacó por algunos símbolos peruanos fieles al ADN de la firma. Entre los looks, resaltó una pollera voluminosa en color negro. “Tuve que convencer a mi artesano para que me ayudara a crear una pollera solo de color negro. Normalmente son de varios colores, pero quería una pollera elegante y creo que logramos el objetivo”, comenta Correa. Entre los looks, también sorprendió un poncho blanco y negro que asemeja la construcción de los quipus, aquél instrumento que se usaba para registrar información en la época incaica. Vinchas con flores andinas, mini bolsos en tonalidades impactantes y joyería en clave XL, complementaron los looks de la colección.

Vestidos y capas predominaron en 'Renacer', una colección hecha en su totalidad a base de alpaca. (Fotos: Kike Sánchez)

Como es costumbre, las fibras peruanas fueron las protagonistas de la propuesta de la diseñadora peruana, entre las que la alpaca fue la estrella. Vestidos, conjuntos, sastres, ponchos y otras piezas conformaron ‘Renacer’, una colección que el público aplaudió al terminar de lucirse sobre pasarela. Un renacer con pie derecho.



La segunda fecha del desfile Boutique Moda, organizado por la Alianza de Diseñadores, tiene lugar este viernes en el hotel Hyatt Centric, ubicado en San Isidro.