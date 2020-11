Conforme a los criterios de Saber más

Noviembre es un mes especial para Griela Pérez, diseñadora y fundadora de Las Polleras de Agus. La empresa con la que soñó, cumple 7 años de vida y además acaba de aperturar un nuevo local en el patio central de Larcomar. Sobre ello, tiene claro de que por todo lo bueno, siempre hay que retribuir. De hecho, ese es el espíritu de su marca, que colección tras colección busca apoyar a ONG’s, generar sustento a artesanos de diversas comunidades en el país, y, por si fuera poco, generar un efecto positivo en el planeta tierra por medio la moda sostenible.

“Reúsa” es el nombre que ha adoptado su nueva campaña, con la que busca impactar de manera triple en la sociedad. Primero, en el planeta tierra, pues al promover el reúso de prendas -también conocido como ‘upcycling’- se reducen los desechos textiles, dando nueva vida a piezas olvidadas por muchos en sus armarios.

El proceso, inicia cuando el cliente selecciona la pieza que quiere ‘pimpear’, la misma que será enviada a un artesano de Las Polleras de Agus para ser intervenida con bordados originales. Es aquí que se da el segundo impacto, pues dichos artesanos se han visto duramente afectados por la coyuntura actual sufriendo un desbalance en su economía, y se encuentran a la espera de poder reactivarla.

“Lo que buscamos es que si tienes una prenda olvidada en tu armario, y no sabes que hacer con ella pero tampoco la quieres botar, te podemos ayudar dándole una segunda vida, volviéndola atemporal. Será bordada con artistas de nuestro equipo, quienes viven en sus comunidades. Es enviada hasta allá y se borda con modelos de nuestro catálogo”, señala Griela Pérez a El Comercio.

Como último impacto, pero no menos importante, parte de lo recaudado en la campaña será dirigido a la construcción del primer hospital de pediatría especializada y cáncer infantil ubicado en Ciudad Vidawasi, Urubamba. “Fue una difícil elección porque conocemos diversas ONG’s con impacto social. Elegimos Vidawasi porque consideramos que abarca un tema sumamente importante y necesario, como lo es el cáncer infantil. Además, sentí un vínculo especial porque está en Cusco, y yo soy cusqueña. Asimismo, en mi familia han habido muchos casos de cáncer, así que cuando apareció esta oportunidad la tomé sin pensarlo”, confiesa la diseñadora.

Para sumarse a la campaña, basta con escribir a las redes sociales de Las Polleras de Agus, el proceso se realiza online y el recojo de la prenda se coordina a domicilio (dentro de Lima Metropolitana, Cusco ciudad y Arequipa ciudad). El proceso de bordado dura entre 20 y 25 días, y el costo varía entre S/.250 y S/.290 soles.

Sobre Las Polleras de Agus

Griela Pérez creó Las Polleras de Agus hace siete años. Sin embargo, desde el año 2003 ya se encontraba trabajando con artesanos. “Cuando conocí a los que se dedicaban a la fabricación de polleras el sentimiento fue diferente que con los demás. Investigué sobre su significado y me pareció que era lo mejor que me había podido pasar, era parte de mi cultura. Además, identifiqué que existían diversos problemas alrededor de ella, pues los artesanos no tenían muchas posibilidades de vender su producción, no sabían cuánto valía su trabajo. Decidí empezar por ahí, capacitarlos y brindándoles un sustento. Hicimos un lazo tan fuerte, que no quise quedarme solo con un artesano, así que busqué más en distintas comunidades del país para apoyarlos”, comenta Pérez.

Sobre el nombre, indica que nació cuando se encontraba embarazada de su primera hija, pues para ese entonces ya se encontraba viviendo en Lima y había dejado su tierra natal, en Cusco. “Quería conectar a mi hija de alguna forma con sus raíces. Para mí, fue a través de una pollera”.

En la actualidad, la empresa de moda sostenible trabaja en costa, sierra y selva con 23 familias de artesanos. Ucayali, Cusco, Piura, Ayacucho, Huancayo, Puno, Arequipa, son solo algunas de las localidades.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Artesanos ayacuchanos rinden homenaje a personal de salud frente a la COVID-19

Artesanos ayacuchanos rinden homenaje a personal de salud frente a la COVID-19 18/06/2020