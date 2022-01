Un par de zapatos con personalidad puede potenciar cualquier look. No por nada eran la adicción de personajes fashionistas como Carrie Bradshaw en Sex and the City y Rachel Green en Friends. Para este verano, las tendencias están enfocadas en evocar la nostalgia de un pasado que aún se siente cercano: los finales de la década de los 90 y potentes primeros años de los 2000.

Con modelos como las cangrejeras de goma (también conocidos como fishermans), plataformas XL y colores vibrantes, se hace alusión a la época bautizada como Y2K, donde el exceso era la clave de todo. “Las plataformas serán el reemplazo de de los tradicionales stilettos, por un tema de comodidad también. Y es que, desde la pandemia, muchas personas están apostando por aquello que les da confort sin perder el estilo”, señala la stylist Mafer Guembes (@mfernanda_gr).

En contraste con los modelos ya mencionados, llegan también apuestas más elegantes y vanguardistas como las sandalias de textura quilt (acolchada) y punta cuadrada, que “estilizan la figura de manera discreta, a pesar de tener una anatomía opuesta a la de los pies”, concluye Guembes.

Tendencia ugly a la orden del día

Lo ‘ugly’ (feo, traducido al español) está imponiéndose esta temporada en la moda mundial. Redes como Instagram y Tiktok han puesto esta tendencia en conversación y aunque aún existen muchos escépticos, se está ganando el corazón de miles con su espíritu original y extravagante.

En los zapatos, lo vemos en las sandalias cangrejeras y cuñas extra grandes. Su originalidad y belleza única han hecho que varias personas pasen de odiarlas a amarlas, dejando de lado la etiqueta de lo ‘bonito y perfecto’ para decantarse por lo cool.

Marcas peruanas con zapatos trendy

1. Portugal Leather

2. La Canéa

3. Zanoma

4. Florina

5. Galeanna