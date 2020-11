Tras el estreno de la cuarta temporada de “The Crown”- en la que aparece el esperado personaje de Diana de Gales- el vestuario de la serie se ha vuelto más importante que nunca. El vestido de novia y los looks casuales de Lady Di en la producción de Netflix han acaparado las redes sociales. Lo mismo ha sucedido con los looks de Beth Harmon, la protagonista de la serie “Gambito de Dama”. El trabajo de vestuario detrás de la producción que se centra en los años 50 y 60, está llena de looks para inspirarnos hoy en día. Netflix ha tomado nota del gran éxito del equipo de vestuario de ambas series y ha creado una opción para que los fanáticos puedan apreciar cada look más de cerca: una exposición virtual al alcance de todos.

La iniciativa nace de la mano del Museo de Brooklyn y tiene como finalidad analizar el rol de la moda en el desarrollo de los personajes de ambas producciones. En ese sentido, el recorrido virtual permite descubrir el detrás de los looks más impresionantes como, por ejemplo, el vestido de Lady Di. La plataforma no solo muestra información sobre los diseñadores y el proceso de creación de la pieza, también ofrece imágenes de detalles del vestido y la escena en el que aparece en la serie. Lo mismo sucede con otros looks icónicos de “The Crown”, como el uniforme de la Reina Isabel para la ceremonia del estandarte o el ‘power suit’ azul de Margaret Thatcher.

Pero la serie basada en el reino británico no es la única que aparece en la exposición. “Gambito de dama” es otro de los grandes recientes éxitos de Netflix y más allá de la trama, el vestuario es otro de los puntos fuertes de la producción. En la exposición virtual encontramos varios looks a lo largo de la vida de la protagonista: desde el vestido que usaba de niña en el orfanato, hasta la icónica pieza final de Beth en la serie: el saco blanco y boina a juego. Un look llamado “The white queen”, haciendo referencia a la pieza reina en el juego de ajedrez.

Para conocer a detalle la exposición virtual de Netflix, recorre la galería que acompaña esta imagen.

TE PUEDE INTERESAR