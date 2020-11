The Crown: los looks de Lady Di que Netflix logró replicar | FOTOS La cuarta temporada de la serie de Netflix “The Crown” estrenará este 15 de noviembre. En esta nota, recopilamos algunos de los looks con los que Emma Corrin ha conseguido traer de vuelta a Diana de Gales.

1/9 Uno de las piezas más icónicas de la nueva temporada de "The Crown" es la réplica del vestido de novia de la princesa Diana, icónico atuendo diseñado por David y Elizabeth Emanuel en 1981. (Fotos: IG/ @harpersbazaargermany, @thecrownnetflix)

2/9 Aunque no se trata de un diseño exacto, podríamos intuir que el vestido púrpura que luce Emma Corrin estuvo inspirado en este otro de Lady Di, diseñado por Bellville Sassoon, que lució en el Royal Albert Hall en 1983. (Fotos: IG/ @ladydianaforever._, @emmacorrinbr)

3/9 La serie, también recrea looks casuales de Diana Spencer, como este colorido conjunto de enterizo y blusa de flores que lució en el Cowdray Park Polo Club de Gloucestershire, en 1981. (Fotos: IG/ @ddianaspencer, @thecrownnetflix)

4/9 Otro de los diseños más exquisitos que Netflix ha logrado replicar, es el que Lady Di lució para asistir a la Academia de Música de Brooklyn durante su visita a Nueva York en 1989, un vestido digno de novia diseñado por Victor Edelstein. (Fotos: IG/ @snegurochka19, @emmacorrinbr)

5/9 Recrearon también este conjunto formal de color fucsia con lunares de Donald Campbell, que Diana lució en un evento público del año 1983. (Fotos: IG/ @ladydiana.mx, @the.crownfans)

6/9 También se ha recreado el vestido turquesa con brillo del diseñador Bruce Oldfield, que utilizó para una cena en New Brunswick, Canadá, y combinó con zapatos de tacón bajo en color plateado. (Fotos: IG/ @princessdianadaily)

7/9 También, se observará un vestido en color rojo con destellos dorados, con escote fruncido y pequeños bordes rizados. (Fotos: IG/ @youronlyprincessdiana, @emmacorrinbr)

8/9 En otros looks casuales, también se imitó la combinación de pantalones vichy rosadas con chompa magenta de la princesa, pero en la escena mostrada por Netflix, la actriz Emma Corrin luce patines blancos. (Fotos: IG/ @youronlyprincessdiana, @thecrownnetflix)

9/9 También se han incluido piezas básicas del armario de Diana de Gales, como camisas formales, pullovers y sacones, propios del estilo 'tomboy' por el que usualmente se decantaba en sus looks casuales. (Fotos: IG/ @outfitsforfiction, @thecrownnetflix)