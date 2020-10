Hace poco más de una semana, la cantante estadounidense Ariana Grande sorprendió a sus más de 200 millones de seguidores con el anuncio del lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, el sexto en su carrera. ‘Positions’ es el primer single de este nuevo disco, que con menos de 24 horas desde su estreno ya acumula más de 11 millones de vistas en Youtube y ocupa el segundo lugar en tendencias de Perú. ¿Cuál ha sido la fórmula detrás de este primer éxito? Pues, además de tener una melodía pegajosa, la cantante interpreta a una moderna (y con mucho estilo) presidenta de los EEUU.

El videoclip cuenta con más de 10 looks increíblemente formulados, en los que cobra relevancia el uso de accesorios, pues la paleta se mantiene (la mayor parte del tiempo) bicromática, jugando entre blancos y negros, con algunos matices como los tonos hueso y beige. Además, resalta una fuerte inspiración en la figura de Jackie O. Kennedy, incluyendo las capas características que ella usaba y los sombreros estilo ‘pillbox’. Todo un ícono de la moda.

Entre conjuntos sartorial, tops, abrigos XL y aretes statement; Ariana Grande no pierde su sello personal, pues sus beauty looks no han variado a lo que estamos comúnmente acostumbrados: moños altos, flequillo de lado y makeup siempre con cat eye.

Visita la galería que se encuentra al inicio de esta nota y descubre todos los detalles de sus increíbles looks.

