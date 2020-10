Carrie Fisher sigue presente. La actriz americana ha dejado un legado difícil de pasar por alto. Su icónico personaje en la saga ‘Star Wars’, la icónica “Princesa Leia”, continúa siendo una de las heroínas preferidas de la gran pantalla. Su combinación de feminismo, valentía y empatía conquistó a todos los jóvenes que crecieron con las películas.

Pero el sector cinematográfico no fue el único que se enamoró del personaje. El boom de Fisher fue tal, que la industria de la moda también se inspiró en su personaje para alguna de sus creaciones. Recordemos la colección de otoño de Carolina Herrera en el 2013, donde sus modelos lucieron un vestido blanco con cinturón en clave XL a la cintura; un look muy parecido al que lleva el personaje. Lo mismo sucedió con la colección de Givenchy el mismo año. Y ni hablar del bikini dorado que llevó cuando fue esclava de Jabba el Hutt en la saga- uno de sus looks virales- que ha sido reinterpretado por cientos de firmas.

Pese a la popularidad del vestuario del personaje, tal vez sea su peinado lo más recordado de la princesa Leia. La raya al medio con dos moños a los lados se ha convertido en todo un icono de la cultura pop. Así lo demostró la firma española Maya Hansen en una de sus colecciones. Esto sin considerar el número de veces que ha servido de inspiración para portadas, publicidades o hasta ha aparecido en alguna serie de la pantalla chica.

Para recordar a la princesa Leia, el gran personaje interpretado por Carrie Fisher, en esta nota analizamos su legado en la moda. Recorre la galería para descubrir las numerosas veces que su personaje icónico, la princesa Leia, inspiró a la industria de la moda.

