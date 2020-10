Desde su impactante presentación en los Grammys, hemos visto poco de Alicia Keys. La cantante de ‘Girl on Fire’ apareció sobre el escenario de los Billboard Music Awards 2020, para interpretar su nuevo tema ‘Love Looks Better’ y (de paso) mostrarnos su nuevo look.

Dejando atrás el cabello corto, esta vez Alicia Keys sorprendió con una melena larga y lacia, acompañada de un cerquillo recto. Y aunque poco sabemos si se trata de una peluca o de su cabello real, lo cierto es que la nueva onda nos encanta. De hecho, no es la primera celebridad que vemos optar por el cerquillo en esta nueva temporada.

Para acompañar el cambio de look, su estilismo también brillo sobre escena. Aunque no había audiencia en la premiación- pues los Billboard se adaptaron a la nueva realidad esta vez- Keys brilló frente a la pantalla. Lució un enterizo plateado que mostró su (envidiable) figura.

Para conocer a detalle el look de Alicia Keys sobre el escenario de los Billboard Music Awards 2020, recorre la galería que acompaña esta nota.

