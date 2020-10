“Emily in Paris”, la nueva propuesta de Netflix, sigue acumulando fanáticos con el pasar de los días. La serie, un proyecto del producto Darren Star y la estilista Patricia Field, narra la vida de Emily, una veinteañera americana que llega a París para trabajar en una agencia de marketing francesa. Allí, Emily conocerá nuevos amigos, tendrá grandes experiencias y uno que otro romance en la ciudad del amor.

Y aunque parece una comedia romántica sin pierde, lo cierto es que uno de sus ingredientes más potentes no está en el guión, sino en el vestuario. A cargo de la mítica Field- quien fue la mente detrás de los looks de “Sex and the City”- el vestuario de “Emily in Paris” es fuera de este mundo. Muy fiel al estilo de la estilista americana, la protagonista luce piezas coloridas, modernas y muy juveniles. Sin embargo, ella no es el único personaje al que vale la pena darle una segunda mirada.

Camille, la primera (y única) amiga francesa de Emily, lleva un estilo minimalista chic que deja deseando más cada vez que la vemos en la pantalla chica de Netflix. Desde sus combinaciones para el día a día de jean y blusas, hasta sus opciones más arriesgadas como un vestido a cuadros con una blusa de mangas abullonadas por debajo.

En la galería que acompaña esta nota, desciframos 5 claves del estilo de vestir de Camille que puedes imitar en casa.

Tráiler de “Emily en París”, serie de Darren Star en Netflix

