Si eres de las que pasaba horas de horas viendo “Sex and the City”- y soñando con los looks y estilismos de cada una de las protagonistas- el 2020 ha traído una buena noticia para ti (sí, al menos una). Se trata de “Emily in Paris”, el nuevo éxito de Netflix protagonizado por Lily Collins, que es- nada más y nada menos- el proyecto de Darren Star y Patricia Field, el productor de televisión y la estilista respectivamente, del gran éxito de los noventa.

La sinópsis oficial de Netflix revela: “Emily, una ambiciosa veinteañera de Chicago que trabaja de ejecutiva en marketing, consigue de pronto el empleo de sus sueños en París cuando su empresa compra una compañía de marketing de lujo francesa…y le encarga renovar su estrategia para redes sociales. En su nueva vida parisina, todo son aventuras y desafíos asombrosos mientras hace malabares para ganarse a sus colegas, hacer amigos y gestionar nuevos romances”.

La serie, que se estrenó el pasado viernes 2 de octubre, ya se ha convertido en uno de los hits de la plataforma de streaming (aceptémoslo, ¿quien no quisiera ser una veinteañera viviendo en París?). Su infalible fórmula de comedia romántica llena de juventud y diversión- la especialidad del productor Darren Star- la ha convertido en la serie ligera para ver en el día a día. Eso sí, toca disfrutarla al máximo porque la primera temporada solo cuenta con diez capítulos. Como dicen por ahí, lo bueno viene en envase pequeño.

Pero más allá de su trama sencilla y digerible, la serie se ha vuelto viral en redes sociales gracias al gran trabajo del equipo de vestuario. “Emily en París” es un vitrina constante de moda y creatividad que nos deja siempre deseando más…algo que le debemos a la gran Patricia Field.

Después de varios años fuera de la pantalla chica, la estilista que marcó una época en la televisión estadounidense con su elección de vestuario para las protagonistas de “Sex and the City”, vuelve a la televisión para vestir a Emily. Y, como era de esperarse, su regreso ha sido un éxito. En cada capítulo, Emily luce looks coloridos, ingeniosos, modernos y sobre todo muy chic. Desde su combinación mini falda y botas para ir a trabajar hasta su gran vestido con falda de tul- muy a la onda Carrie Bradshaw- el vestuario de la protagonista se roba todas las miradas de inicio a fin.

Pero Emily no es la única que derrocha estilo en el nuevo éxito de Netflix. Como sabemos, uno de los fuertes de Field es crear un sello personal con cada personaje al que viste. Tanto así que, quienes ya vimos la serie de principio a fin, podríamos reconocer el estilo de cada personaje así sus rostros estuviesen cubiertos.

El personaje de Sylvie- por ejemplo-, interpretado por la actriz filipina Leroy-Beaulieu, encarna a una jefa sofisticada y sobria que prefiere el negro y los cortes rectos por excelencia. Mientras que Emily explota las tonalidades del arco iris, Sylvie revela su personalidad en la discreción de su estilo, llevado por piezas de Yohji Yamamoto y Rick Owens. Así también sucede con el personaje de Camille (Camille Razat), una de las amigas francesas de Emily. Su estilo “clásico parisino” se diferencia del de Emily- que buscar interpretar a una optimista joven americana- a través de sus tonos neutros y combinaciones minimalistas con un toque chic.

Y si a la elección de vestuario, le sumamos los paisajes parisinos que salen de principio a fin- el puente Alejandro III, la Ópera Garnier o la vista de la Torre Eiffel desde el Trocadéro- entendemos por qué la serie no tiene pierde. Así que, el aviso está dado: si buscas una serie para relajarte, soñar con cada look y disfrutar de las mejores vistas de la ciudad del amor, “Emily en París” debe ser la primera en tu lista.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Emily en París", serie de Darren Star en Netflix