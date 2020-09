A los 8 años empezó a estudiar corte y confección. Su vida se desarrolló entre un set de grabación, giras musicales, telenovelas, conciertos y en cada momento la moda marcó la pauta del atuendo que luciría. Natalia Oreiro sabía que aquella prenda iba a causar revuelo mundial, pero nunca se detuvo a pensar en si ese vestido, casaca o remera iba a generar un gran impacto medioambiental. Nunca pensó si la producción dañaría los mares, si la contaminación aumentaría, nunca pensó en eso hasta hoy donde se cuestiona “qué tipo de moda quiero para mi vida”.

Conocida mundialmente por su carrera como cantante, por protagonizar ‘Muñeca Brava’ o participar en diversas películas, la uruguaya hace un mea culpa de su visión de la moda y se une a la sustentabilidad, usando prendas amigables con el medio ambiente, pensando en el mundo que le gustaría que disfrute su pequeño hijo Merlín Atahualpa.

“Lo que hacemos individualmente impacta en la sociedad, entonces pensé qué tipo de sociedad es la que me gustaría vivir y compartir junto a mi familia, a mis amigos y principalmente a mi hijo. Esa sociedad que quiero y deseo es más justa, más inclusiva, equitativa, más solidaria, menos egoísta y más amigable con el planeta. Amo la moda desde muy pequeña; comencé a estudiar corte y confección cuando tenía 8 años con mi hermana Adriana y la moda siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Me acompaña en mi vocación como actriz, en mis personajes, como cantante también arriba de los escenarios y creo que la moda habla de mi personalidad, habla de mi estado de ánimo, si estoy contenta, enojada, habla de mi humor. Para serles sincera, no siempre me detuve a pensar de dónde provenían los materiales con los que estaban confeccionadas las prendas que usaba, si eran amigables con el planeta, cómo impactaban en los mares, océanos, en el aire. La verdad es que hoy pienso qué tipo de moda quiero para mi vida, qué tipo de prenda quiero usar”, narró desde su papel de moderadora del evento virtual ‘Cambiemos la moda’ de H&M.

Natalia Oreiro se cuestionó: “¿Es posible una moda sustentable y amigable con el planeta? La respuesta es muy linda, difícil pero linda y es un gran desafío. La respuesta es sí. Un futuro de moda sostenible es tarea y responsabilidad de todas y todos. Es responsabilidad de las empresas reformular sus modelos de negocio y priorizar materiales sostenibles”.

“No tenemos tiempo, es ahora lo que está sucediendo (...) Para cambiar la moda tenemos que cambiar el sistema”, agregó la actriz y embajadora de Unicef quien pidió a sus seguidores no olvidar que “lo que hagamos hoy repercutirá en el futuro, los invito a que cambiemos la moda”.

Natalie Oreiro está confiada en que es posible un futuro totalmente amigable con el planeta. (Foto: H&M)

Materiales reciclados y sostenibles

La cantante, quien hace poco solicitó la ciudadanía rusa, participó en el conversatorio que se centró en la innovación como medio hacia la sostenibilidad en la moda y cómo está avanzando la industria, los retails y los diseñadores. El evento también fue la mejor ventana para el lanzamiento de las colecciones Conscious Exclusive 2020 y Spring Conscious de H&M , firma sueca que ha incorporando nuevos materiales sostenibles.

“Nuestro objetivo al 2030 es que todo lo que encuentren en tiendas provenga de materiales reciclados u otro origen sostenible. La innovación más relevantes de esta colección es que tenemos la oportunidad de introducir nuevos materiales que con el tiempo se volverán un poco más comunes en el resto de los productos que ofrecemos. Generar innovación en la moda es vital pues en la búsqueda de la circularidad necesitamos encontrar alternativas a los recursos y procesos actuales. La moda sostenible debe ser accesible para todos y con colecciones como estas, podemos hacerlo”, explicó Vanessa Silva, Sustainability Manager de H&M para Chile, Uruguay y Perú.

La colección Conscious Exclusive llega cargada de innovación en cuando a materiales pues usa teñido con café; Renu™, un poliéster reciclado de alta calidad; un material vegano llamado VegeaTM hecho a partir de “bioresiduos derivados de la producción de vino, como cáscaras y tallos uva. En lugar de quemar las sobras que crea dióxido de carbono, se convierten en materia prima en un proceso que no utiliza químicos nocivos”. También se recurrió a la Circulose ®, un material obtenido de celulosas de prendas ya desgastadas, que ya no se usaban, de algodón y viscosa. Esto significa un gran ahorro de recursos naturales y un impacto mucho menor durante la producción.

Otros trajes de noche o vestidos también fueron preparados con algodón orgánico o con tencel lyocell, “un material renovable, natural y que se obtiene a través de pulpa de madera sostenible, en un proceso de circuito cerrado. Requiere de mucho menos agua en su fabricación y el uso de pesticidas es nulo o muy bajo”, agregó Vanessa Silva.

Parte de los diseños que serán lanzados en la colección Conscious Exclusive. (Foto: H&M)

Conscious Exclusive 2020, colección para mujer, estará a la venta en las tiendas de H&M en Perú a partir del 24 de setiembre y desde la página web de la marca se puede aprender de moda con un novedoso taller de teñido con café a cargo de Paula Delgado, que estará disponible durante todo octubre; además, el reel de lanzamiento de la colección cuenta con la participación de las influencer peruanas Natalia Merino, Tana Rendón, Carolina Braedt, Laura Cuadros, Natalia Barrera y Patricia del Valle. La colección de primavera se podrá adquirir desde el 1 de octubre.

