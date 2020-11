Diana de Gales es, hasta el día de hoy, una de las personalidades más recordadas del Reino Unido. La famosa “Lady Di” se casó con Carlos de Gales a los 20 años, tuvo dos hijos- Guillermo y Enrique- con él a los 22 y 24 respectivamente; y falleció a los 36. Una edad muy joven para partir y sobre todo en unas circunstancias que causan polémica hasta el día de hoy. Eso sí: la llamada ‘Princesa del pueblo’ no fue olvidada. Prueba de ello es la súbita fama de la cuarta temporada de “The Crown”, gracias a la llegada de su esperado personaje.

La nueva temporada, que se estrenó el pasado domingo, es tal vez una de las más esperadas por el público que sigue la serie de Netflix. No solo por la continuación de la trama del reino británico, sino por la tan ansiada aparición de la princesa Diana de Gales. Entonces, ¿quién ha sido la actriz encargada de interpretar a Lady Di? La talentosa Emma Corrin. La actriz británica, que no muchos conocen, se ha tomado el trabajo muy en serio, preocupándose hasta en el mínimo detalle como la voz de la princesa.“Vi la temporada con mis compañeros de departamento, lo que fue una idea brillante. Fue muy dulce. Fue interesante escuchar sus pensamientos sobre la serie. Porque uno como actriz no puede ser objetiva (sobre su propio performance). Ellos me dijeron que realmente capturé la voz de Diana. Se sintió bien saberlo”, reveló Corrin al medio ET Canada.

Pero más allá de la acertada interpretación de la actriz canadiense, el gran trabajo de vestuario es otro punto a resaltar en el personaje de Lady Di. La diseñadora Amy Roberts, directora de vestuario, ha logrado replicar varios looks que lució Diana de Gales durante su época como princesa. Tal vez, el más impresionante haya sido su vestido de novia, diseñado originalmente por David y Elizabeth Emanuel. A su vez, otros looks como el icónico vestido fucsia con lunares, el look de pantalones vichy y chompa rosada o el vestido rojo con escote corazón; también han sido dignos de aplaudir en la producción de Netflix.

Para conocer a detalle nuestros looks preferidos de Lady Di en la serie de Netflix, recorre la galería que acompaña esta nota.

