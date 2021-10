La joven actriz y cantante Zendaya (25), ha sido elegida como “Fashion Icon” del año y será premiada en los CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda Estadounidenses) Fashion Awards el próximo 10 de noviembre. Para quienes siguen su pasos de cerca- o los de la industria de la moda- saben muy bien que el galardón no llega de sorpresa. La también bailarina, ha generado conmocción con sus looks- trabajados de la mano de su estilista Law Roach- desde el inicio. Para recordarlos, aquí un viaje por el tiempo.

Tal vez, uno de los más recordados al inicio de su temprana carrera, sea el sastre entallado de la firma Dsquared2, acompañado de un corte de cabello inspirado en David Bowie. Un look que sorprendió en la alfombra de los Premios Grammy 2016. Aunque esa no fue la primera vez que la celebridad se atrevió con un peinado fuera de lo común. Recordemos el estilismo del 2015, cuando lució un romántico vestido blanco de hombros caídos de Vivienne Westwood acompañado por una media cola de rastas. Una contraposición estilística interesante que convirtió al look en uno para los libros.

Años después, en el MET Gala 2017, Zendaya llevó un vestido de estampado floral, hombros bajos y cola larga de la casa Dolce & Gabbana, potenciado con un afro de infarto. Ese mismo año, la joven acaparó titulares con sus looks durante el tour del film ‘Spiderman’, en el que interpreta a MJ. Desde un vestido celeste de tiras casual hasta una pieza en tonalidad fucsia con abertura profunda en las piernas, firmada por Ralph and Russo. Sin embargo, en el 2019, llegaría la pieza de oro durante estreno de la secuela “Spiderman: Far From Home”, donde lució un vestido bicolor de Armani Prive.

El vestido en forma de mariposa, creado por la casa Moschino, que utilizó para el estreno del film ‘The Greatest Showman’ es otro de nuestros favoritos. Y no podemos dejar de mencionar en este ‘recap’, el sastre oversized de colores de Marc Jacobs, el vestido marrón de Giambattista Valli que llevó para los Oscar 2018 o el vestido de corset transparente y cola de sirena firmado por Vera Wang que lució en los Emmy 2019.

Estos y otros aciertos en la industria de la moda, como lanzar su propia firma ‘Daya by Zendaya’ o colaborar con grandes marcas como Tommy Hilfiger, Lancome Bulgari o Valentino, la han convertido en el ‘Fashion Icon’ de este año. Conoce más de los mejores looks de Zendaya en este post.

